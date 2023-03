“Lasten keskitysleiri” – Näin Venäjän viranomaiset veivät lapset Krimille

Pelastakaa Ukraina -säätiö toi kotiin 17 ukrainalaista lasta, jotka Venäjän viranomaiset veivät miehitetylle Krimin niemimaalle viime vuonna, kertoo uutissivusto Radio Free Europe.

Hersonin aleen pohjoisosia aiemmin miehittäneet venäläisjoukot suostuttelivat aiemmin heidän vanhempansa lähettämään lapset Krimillä sijaitsevalle kesäleirille sotaa pakoon. Lapset viettivät leirillä puolisen vuotta. Samaa koulua käyvien lasten oli tarkoitus viettää lomakohteessa kaksi viikkoa.

– Meille tarjottiin ilmaista majoitusta lomakohteessa Krimillä, eräs äiti sanoo.

– Lapset lähtivät. Me odotimme hyviä uutisia, kun Ukrainan joukot aloittivat vastahyökkäyksen kesän lopulla. Sitten he räjäyttivät (Kertsinsalmen) sillan, eivätkä lapset vieläkään tulleet takaisin, yksi isä kertoo.

Toisen äidin mukaan venäläiset eivät kertoneet heille mitään.

– He eivät luvanneet tuoda lapsia takaisin. Päinvastoin he sanoivat vievänsä lapset kauemmaksi. Lapsille sanottiin, että ”ehkä kukaan ei tule hakemaan teitä kotiin”.

Venäläiset sanoivat ukrainalaisvanhemmille, että ”tulkaa itse hakemaan lapsenne”.

– Mutta sinne matkustaminen ei ollut mahdollista (rintamalinjojen läpi), yksi äideistä toteaa.

Kotiin palannut ukrainalaispoika kertoo, että heidän piti päivittäin nousta seisomaan Venäjän kansallislaulun ajaksi.

Toinen poika muistelee, kuinka eräällä tytöllä oli Ukrainan lippu huoneessaan. Leirin turvallisuudesta vastannut henkilö poltti lipun.

– Hän sanoi, että ”nyt näette maanne palavan”. Sitten kaikki lapset koottiin yhteen ja meille sanottiin, että ”kaikki ukrainalaiset ovat terroristeja, jotka tappavat ihmisiä ja lapsia. Ukraina ei tarvitse teitä, poika sanoo.

– Meitä hakattiin kepeillä, jos kannatimme Ukrainaa. Meidän piti sanoa, että kannatamme Venäjää.

Lopulta lasten onnistui palata takaisin kotiin vapaaehtoisten henkilöiden avustuksella.

– Minun tyttäreni lähetti minulle erään vapaaehtoisen henkilön puhelinnumeron. Soitin hänelle, ja nyt tyttäreni on kotona, yksi äideistä kertoo.

Vanhemmat ottivat yhteyttä Pelastakaa Ukraina -säätiöön, joka tuo lapsia kotiin Venäjän miehittämiltä alueilta.

– Meitä neuvottiin täyttämään kaavake, ja teimme niin. Sitten meille soitettiin säätiöstä, ja he sanoivat voivansa auttaa, eräs isistä sanoo.

Säätiön perustaja Mykola Kuleban mukaan venäläiset sanoivat vanhemmille, että kyseessä oli evakuointi. jonka avulla lapset pelastettiin.

– Lapset sanoivat haluavansa palata kotiin. Kun äidit soittivat leirille, venäläiset sanoivat, että ”voitte halutessanne hakea lapset kotiin”. Mutta se ei ole mahdollista, koska rintamalinjojen läpi ei voi kulkea, hän toteaa.

– Kyseessä ei ollut evakuointi. Se oli pakkosiirto.

The New Voice of Ukraine -sivuston toimittaja ja BBC:n Freelance-toimittaja Euan MacDonald kuvailee lasten kokemuksia kauhistuttaviksi.

– Vanhemmille kerrottiin, että heidän lapsensa olivat lähdössä kahdeksi viikoksi lomalle – he päätyivät pohjimmiltaan fasistiselle, venäläiselle lasten keskitysleirille.

