Lasse Lehtonen kertoo sairaudestaan MT:lle

Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on antanut Maaseudun Tulevaisuudelle haastattelun, jossa kertoo sairauslomaansa johtaneista tapahtumista Brysselin lentokentällä joulukuussa.

Lehtonen poistettiin turvallisuusviranomaisten toimesta Finnairin Helsingin koneesta Brysselin lentokentällä 5. joulukuuta. Brysselin lentokentän ensihoito ei nähnyt lennolle esteitä, koska alkometri antoi nollatuloksen ja Lehtonen vastasi asiallisesti heidän kysymyksiinsä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Ensihoitoryhmä otti kuitenkin yhteyttä Lehtosen omaisiin ja tämän lääkäripoika konsultoi heitä puhelimessa. Sen pohjalta Lehtonen lähetettiin Brysselissä sairaalaan, jossa kokeessa löytyi yllättäen aivopainetta nostanut muutos.

Lehtosen mukaan hänen poikansa osaaminen pelasti hänen henkensä.

– Olisin kuollut muutaman päivän kuluessa kohonneen aivopaineen aiheuttamaan hengityspysähdykseen, jos tautia ei olisi sattumalta löydetty. Kyseessä on vakava sairaus, mutta en halua antaa tarkkoja diagnoositietoja julkisuuteen, Lehtonen, 64, kertoo.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Hänen kuljetettiin tehohoitoon Suomeen Meilahden Siltasairaalaan 13. joulukuuta. Lehtonen oli kaksi kuukautta sairaalassa ja kaksi viikkoa siitä tehohoidossa. Kuntoutus fysioterapeuttien ohjauksessa on sujunut hyvin ja tällä hetkellä arjen toimet sujuvat normaalisti.

– Tämä on pahanlaatuinen sairaus, mutta ennuste on hyvä. Olen aika optimistinen, että tulen tästä hyvin toipumaan, sanoo Lehtonen.

Näillä näkymin Lehtonen palaa töihin Kelan pääjohtajaksi kesäkuun alussa. Hoitojaksot Husissa jatkuvat toukokuulle.