Laskelma: Näin eläkkeellä tehdystä työstä jää käteen enemmän kuin bruttopalkka

Työnteko eläkkeellä puhuttaa, sillä ikääntyneiden työnteosta on toivottu yhtä keinoa vastata Suomen huoltosuhteen vinoumaan.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi toteaa, että monet poliitikot ovat ehdotelleet verokannustimia eläkeläisten työnteolle. Hänen mukaansa eläkeläisten kannustimet ovat kuitenkin jo kunnossa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Olen tätä ihmetellyt, koska kannustimet ovat jo valtavat, koska voi saada sekä eläketulovähennyksen että työtulovähennyksen. Marginaaliveroprosentti voi olla siten jo nyt jopa negatiivinen lisätyöstä! Romakkaniemi sanoo X:ssä viitaten Veronmaksajien pääekonomistin Mikael Kirkko-Jaakkolan Taloustaito–blogiin.

Kirkko-Jaakkola on tarkastellut, kannattaako eläkeläisen tehdä töitä.

– Eläkkeellä tehdystä työstä voi jäädä käteen jopa bruttopalkkaa enemmän, kun marginaalivero on paikoin negatiivinen, pääekonomisti toteaa X-päivityksessään.

Poimintoja videosisällöistämme

Kirkko-Jaakkola toteaa blogissaan, että vanhuuseläkkeellä saa työskennellä vapaasti ilman huolta bruttoeläkkeen leikkaantumisesta. Palkkatulo vaikuttaa kuitenkin eläkkeiden verotukseen, koska kuten työtulot, myös eläketulot ovat tyypillisesti ansiotuloja ja ne verotetaan yhdessä progressiivisesti.

Suomessa progressio on jyrkkä ja marginaaliverot nousevat varsin nopeasti korkeiksi. Tämä on Kirkko-Jaakkolan mukaan saattanut käydä eläkkeensaajillakin mielessä.

Hänen mukaansa työssäkäyvän eläkeläisen veroprogressiota loiventavat kuitenkin useat heidän verotuksensa yksityiskohdat sekä viimeaikaiset muutokset, joiden myötä työnteosta jää aiempaa suurempi osuus käteen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Osuvana anekdoottina voi pitää sitä, että mikäli alle 3000 euron kuukausieläkettä ansaitseva tuloveroja maksava eläkkeensaaja ottaa vastaan vaikkapa keikka- tai hallitustyön, josta saa 1000 euron palkan vuoden aikana, hänen käytettävissä olevat tulonsa kasvavat hieman yli tuhannella eurolla, pääekonomisti laskee.

– Eli ikään kuin verottaja maksaisi pientä bonusta palkan päälle, kun maksettavat verot jopa pienenevät aiemmasta!

Kirkko-Jaakkolan mukaan suuremmilla palkoilla ja eläketasoilla marginaalivero kääntyy toki selvästi positiiviseksi, mutta se jää silti monia muita väestöryhmiä matalammaksi. Näin eläkeläisten rahalliset kannustimet lisätulojen hankkimiseksi ovatkin lähtökohtaisesti paremmat kuin palkansaajilla tai työttömillä ja opiskelijoilla.