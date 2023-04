Lapset jäivät Venäjän pommituksen jalkoihin, jättivät sydäntä särkeviä viestejä

Useat Kaakkois-Ukrainassa sijaitsevan Mariupolin kaupungin lapset piiloutuivat yliopistorakennuksen kellariin Venäjän aloitettua laajanmittaisen hyökkäyksensä reilu vuosi sitten. Lapset jättivät rakennuksen seiniin viestejä ja piirustuksia.

Mariupol tuhoutui lähes kokonaan venäläisjoukkojen tykki- ja rakettitulessa. Venäjältä kaupunkiin lähetyt rakennustyöläiset löysivät lasten viestit kellarin seiniltä sen jälkeen, kun hyökkääjä oli vallannut Mariupolin.

Uutissivusto The Village julkaisi kuvia lasten viesteistä ja piirustuksista. Meduza-uutissivusto sai luvan jakaa ne omilla sivuillaan englanniksi käännettyinä.

Verkkouutiset keräsi alle joitakin lasten koskettavia kirjoituksia.

Hei, minä olen Nata. Tänään on 19.3.2022. Sota on jatkunut 24 päivää. Olen kotoisin Itä-Ukrainasta. He (venäläiset) pommittivat meitä 24. helmikuuta, ja me pakenimme kodistamme. Tämä tarina loppuu jossain vaiheessa ja jäljelle jää vain muistoja, pelkoa ja verta. Kaikki järjestyy kuitenkin. Jos minulle tapahtuu jotain, niin tässä on Instagram-tilini (tiedot peitetty). Voitte tarkistaa, olenko vielä elossa. Kirjoittakaa minulle, jos luette tämän.

Hei, minun nimeni on Elya, olen 9-vuotias ja piileskelen sodalta. Lähden pois täältä tänään. Olen iloinen siitä, että luette tämän. Tässä (kuvassa) on pieni jänis ja pieni kissa.

Dina, 16, Mariupol. Toivon, että selviämme hengissä.

Moikka, Nata tässä taas. Me asetuimme tähän (kellarin) nurkkaan, nukuimme tuoleilla ja valmistimme ruokaa avotulella. Tänään 19.3.2022. Aiomme viimeinkin lähteä pois täältä huomenna. Täällä ei ole valoja, vettä eikä muitakaan mukavuuksia. Olemme piileskelleet kellarissa 24 päivän ajan. Tykkituli ja ohjukset piinaavat meitä koko ajan. Yliopistorakennus sai kuusi suoraa osumaa. Mariupol on raunioina. On mielenkiintoista nähdä, miten tämä (sota) loppuu, onko Ukrainaa enää sen jälkeen olemassa. Olen kyllästynyt heräämään räjähdyksiin ja yli lentäviin ohjuksiin. Ikkunat ovat rikki, ja ulkona on todella kylmä.

Lapset jättivät seinille vielä viimeiset viestinsä ennen lähtöä pois Maripuolista:

Tärkeää: Tänään on 25.3.2022. Huomenna lähdemme Manhusiin. Se sijaitsee 25 kilometrin päässä Mariupolin länsipuolella. Me kuljemme ryhmänä. Heräämme kello viisi aamulla. Toivottakaa meille onnea…hei sitten!

Harmin paikka, että ette näe enää minun viestejäni, mutta älkää olko huolissanne!

Jos viestit loppuvat tähän, se tarkoittaa sitä, että pääsimme pois.