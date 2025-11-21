Lapin talvimatkailu tuo Suomeen 1,3 miljardia euroa, haastaja kirii kovaa perässä

Suomen Lapin vetovoima on nostanut talvimatkailun yhdeksi Suomen tärkeimmistä vientituotteista ja koko pohjolan kiinnostavimmista matkailualueista. Ulkomaisten matkailijoiden kulutus muodostaa Tilastokeskuksen mukaan talvikuukausina jopa 16 prosenttia Suomen palveluviennistä.

– Lapin matkailumenestyksestä hyötyy koko maa, sillä kasvavat matkailijavirrat heijastuvat myös muihin Suomen alueisiin. Alkavalle talvikaudelle odotetaan noin 1,3 miljoonaa ulkomaista matkailijaa, joiden arvioidaan käyttävän Suomessa yhteensä 1,3 miljardia euroa, Visit Finlandin asiantuntija Katarina Wakonen kertoo tiedotteessa.

Pohjoismaissa oli viime talven huippusesonkina joulukuusta 2024 helmikuuhun 2025 asti kahdeksan miljoonaa ulkomaisten matkailijoiden tekemää yöpymistä. Suomi piti talvimarkkinoiden ykköspaikkaa 29 prosentin osuudellaan, Ruotsin ollessa heti perässä 28 prosentin osuudella. Kovin kasvaja oli kuitenkin Norja, jonka ulkomaiset yöpymiset kasvoivat 20 prosenttiin, kasvua oli peräti 22 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

– Suomeen matkustetaan talvella eniten Isosta-Britanniasta, Ranskasta ja Saksasta. Norjaan matkustetaan eniten Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta sekä Ruotsista ja Ruotsiin puolestaan matkustetaan eniten Tanskasta, Yhdysvalloista ja Norjasta, Wakonen luettelee.

Artikkeli jatkuu taulukon jälkeen.

Norja on panostanut viime vuodet talvimatkailunsa kasvattamiseen, mikä on näkynyt naapurimaita suurempana kasvuna. Erityisen kova kirittäjä Suomelle Norja on ollut Lapissa. Suomen osuus ulkomaisista yöpymisistä naapurikolmikon Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa oli viime talven huippusesonkina ylivoimaiset 74 prosenttia. Norjan Lapin kasvuvauhti on kuitenkin tällä hetkellä suurin. Se saavutti 21 prosentin markkinaosuutensa peräti 33 prosentin kasvuvauhdilla edellistalveen verrattuna.

– Pohjoisille alueille suuntautuva ulkomaisten matkailijoiden talvimatkailu onkin kahden kauppaa markkinajohtaja Suomen ja haastaja Norjan välillä. Ruotsi pärjää talvimatkailun kokonaisvertailussa Tukholman alueen suosion takia, mutta pohjoisen Ruotsin osuus jää todella vaatimattomaan viiteen prosenttiin, Wakonen jatkaa.

Pohjoismaiden pääkaupunkialueista suurimman potin korjaa Kööpenhamina, joka niin ikään kehittää talvikaupunkimatkailua omatoimimatkailijoille ja tähtää majoituskapasiteetin käytön optimointiin eri matkailusesonkeina. Kööpenhaminan kasvua vauhdittaa hyvä saavutettavuus maata pitkin ja lentäen. Pääkaupungeista kovin kasvaja viime talvikaudella oli kuitenkin Helsinki, jossa ulkomaiset yöpymiset kasvoivat neljänneksellä. Helsingin osuus Pohjoismaiden pääkaupungeissa vietetyistä öistä oli lähes viidenneksen.

Tässä yhteydessä pohjoiset osat Suomessa ovat Lappi ja Kuusamo. Norjassa Nordland, Troms ja Finnmark. Ruotsissa Strömsundin, Lyckselen, Dorotean, Malån, Sorselen, Storumannin, Vilhelminan, Åselen, Arvidsjaurin, Arjeplogin, Jokkmokkin, Gällivaren ja Kirunan kunnat.