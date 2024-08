”Läpi vihollisen linjoista” – Ukrainan vangeista koottu yksikkö on nyt etulinjassa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi allekirjoitti toukokuussa lakiesityksen, jonka myötä vangit voivat värväytyä asevoimiin lyhentääkseen tuomiotaan.

Toisin kuin Venäjällä, ei vangeista muodosteta erillisiä tiukan kurin ”rangaistuspataljoonia”. Venäläisjoukot ovat käyttäneet viime vuosina vangeista koottuja yksiköitä tykinruokana kovia tappioita aiheuttaneissa rynnäköissä. Kymmenien tuhansien vankien värvääminen Wagner-palkkasoturiryhmään saattoi ratkaista Bahmutin taistelun alkukeväästä 2023.

CNN:n mukaan ukrainalaisia vankeja on värvätty muun muassa 3. rynnäkköprikaatiin, jossa heidät ohjataan täydennysmiehinä nykyisiin pataljooniin. Yli 5 000 vankia on jo hakenut asepalvelukseen. Ukrainan valtiollinen United24-media kertoo uusien sotilaiden osoittautuneen motivoituneiksi ja kurinalaisiksi.

Värväysupseeri Kuzma sanoo etsivänsä hakijoissa merkkejä fyysisestä vahvuudesta, rohkeudesta ja itsevarmuudesta. Mahdollinen erikoisosaaminen otetaan huomioon.

– Kerron heille rehellisesti, minkälaisiin tehtäviin he joutuvat. On täysin kiinni heistä, päättävätkö he liittyä asevoimiin. Emme voi pakottaa ketään, Kuzma toteaa.

Hänen mukaan kaikkein tärkeintä tulevan yhteistyön kannalta on motivaatio eli ”silmissä näkyvä kipinä”. Kaksitoista kuukautta kestävän ”ehdonalaiskauden” jälkeen vankien juridinen asema on täysin sama kuin muilla sotilailla.

Ukrainan 5. rynnäkköprikaatiin liittynyt mies kertoo halunneensa kohdata vihollisen kasvokkain. Toinen vanki sanoi tarvitsevansa vain konekiväärin.

– Aluksi kukaan ei uskonut, että tavalliset prikaatit ottaisivat meitä mukaan. Luulimme joutuvamme jonkinlaiseen rangaistusyksikköön, ja tämäkin olisi sopinut meille, Turisti-kutsumanimeä käyttävä sotilas sanoo.

Ukrainalaisista vangeista on muodostettu myös kokonaan uusia yksiköitä. Miehet kertovat yllättyneensä siitä, että päivittäinen rutiini toi mieleen tavallisen varusmiespalveluksen. Kahnauksia tai väkivaltaisuuksia ei ilmaantunut.

Eräs vanki kertoo menettäneensä sodassa vanhimman lapsensa. Ilmatiedusteluyksikköä johtanut vävy katosi rintamalla.

– Minun oli mentävä suojelemaan vanhempia ihmisiä ja lapsia, ja jotta löytäisin vävyni, mies sanoo.

Koulutuksessa oleva sotilas uskoo uusien sotilaiden vaikuttavan tilanteeseen etulinjassa. Kaksi kuukautta sitten vangeista muodostettu Shkval-pataljoona on jo osallistunut taistelutehtäviin Tshasiv Jarissa, jonka ympäristössä on käyty rintaman kiivaimpia taisteluita kesän aikana.

Pataljoonan komentajan mukaan yksikkö pystyy jo suorittamaan vaativia tehtäviä. Osa sotilaista on sijoitettu Toretskin rintamalohkolle torjumaan venäläisten rynnäkköjä ja tekemään paikallisia vastahyökkäyksiä.

– Olemme toteuttaneet onnistuneita hyökkäyksiä, päässeet läpi vihollisen puolustuslinjoista ja tuhonneet heidän asemiaan. Tappioita on toki tullut, mutta se on väistämätöntä sodassa, upseeri sanoo.