”Länsi on veltto kuin entinen urheilija” – ex-pääministeri kehottaa länttä ryhtiliikkeeseen

Lännen on otettava Kiinan uhka tosissaan, sanoo Australian pääministerinä vuosina 2013-2015 toiminut Tony Abbott The Wall Street Journalin haastattelussa. Abbott kehottaa länttä ryhdistäytymään henkisesti, sillä ex-poliitikon mukaan Yhdysvaltojen johtamasta lännestä on kylmän sodan jälkeen tullut ”taloudellisesti, sotilaallisesti ja kulttuurisesti veltto, kuten entisestä urheilijasta”.

Kylmän sodan aikainen itsevarmuus on hävinnyt lännestä, Abbott valittaa. Venäjän Vladimir Putinin ja Kiinan Xi Jinpingin kaltaiset johtajat pitävät länttä nyt heikkona, ja etenkin Yhdysvalloissa päätään nostava eristäytymispolitiikkaa huolestuttaa australialaista. Julkisesti Donald Trumpia aikaisemmin tukenut Abbott kehuu presidentti Joe Bidenin Ukraina-linjaa, mutta haluaa Yhdysvaltojen myös varustautuvan uuteen kylmään sotaan Kiinan kanssa.

Kiinan tavoitteena on Taiwanin valtaaminen ja nouseminen kansainväliseen hegemonia-asemaan seuraavien vuosien ja vuosikymmenien aikana, Abbott uskoo. Uusi kylmä sota tulee olemaan aivan yhtä vaikea ja kallis kuin edellinenkin, hän sanoo. Tosin kuin Neuvostoliitto,

Kiina ei ole pelkästään ensimmäisen luokan sotilasmahti, vaan myös ensimmäisen luokan talous, ex-pääministeri toteaa. Lännen taloudellinen riippuvuus Kiinasta on aivan eri luokassa kuin taannoiset taloussuhteet Neuvostoliiton kanssa. Läntisen teollisuuden on Abbottin mukaan pyrittävä mahdollisimman laajaan riippumattomuuteen kiinalaisista alihankkijoista ja yrityksistä.

Suureksi Yhdysvaltojen ihalijaksi tunnustautuva Abbott puhuu myös lämpimästi Yhdysvaltojen Aasiaan ja Tyynenmeren alueelle rakentamista liittolaisverkostoista, kuten Yhdysvaltojen, Intian, Japanin ja Australian muodostamasta Quad-ryhmästä. Tällä yhteistyöllä torjutaan Kiinan uhkaa Taiwanin suunnalla, hän sanoo.

Abbottin resepti voittoon uudessa kylmässä sodassa on selkeä.

– Vähentämällä kaikin mahdollisin keinoin taloudellista haavoittuvuuttamme, vahvistamalla pelotekykyämme sekä palauttamalla sen kulttuurisen itsevarmuuden joka oli tärkeä osa kylmän sodan voittoa.