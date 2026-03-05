Lämpötila voi kohta nousta 10 asteeseen

Vuoden 2026 korkein lämpötila on torstaina mitattu Kaarinassa. Kolmeen mennessä iltapäivällä Yltöisen havaintoasemalla mittari oli kohonnut 8,3 asteeseen. Forecan mukaan tämän hetkisen ennusteen valossa ei mene kauaakaan, kun osassa maata voidaan käväistä jo kymmenessä asteessa tai jopa sen yläpuolella.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF on julkaissut 4. maaliskuuta uuden kuukausiennusteen, jonka mukaan tavanomaista lämpimämpi korkeapainesää näyttää vaikuttavan Suomessa jopa maalis-huhtikuun vaihteen yli. Keväinen sää tekee tuloaan vauhdilla ja lumet alkavat hupenemaan eteläisestä Suomesta.

Maaliskuun puolivälin jälkeen tavanomaista lämpimämmän sään poikkeama pysyttelee Suomen yllä. Kevään kynnyksellä aurinko lämmittää aiempaa tehokkaammin ja valoisa aika pitenee hurjaa vauhtia. Kuukausiennusteen perusteella kevät näyttää vieläpä tekevän tuloaan tavanomaista nopeammin. Termisen kevään voidaan katsoa alkaneen, kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvämmin nollan yläpuolelle. Tarkkaa termisen kevään alkua on kuitenkin hankalaa ennustaa etukäteen, sillä viikon sisällä lämpötilat voivat vaihdella paljon päivästä toiseen ja sekaan voi aina mahtua yksittäisiä viileämpiäkin päiviä.

Kovin kauaa siihen tuskin menee. Foreca kuitenkin muistuttaa, että ennustettavuus heikkenee sitä mukaa mitä kauemmaksi katsotaan. Huhtikuun alkupuolelle asti katsottaessa ennusteessa ei kuitenkaan näy suuria muutoksia. Tavanomaista lämpimämmän sään alue kattaa edelleen Suomen ja suuren osan Euroopasta. On hyvä muistaa, että kevät harvoin etenee täysin suoraviivaisesti, ja vielä huhti- ja toukokuun puolella takatalvet voivat päästä yllättämään lumisateillaan ja yöpakkasillaan.