Lämmitätkö ruokasi näin? Varoitus terveysriskistä

Muoviin pakattujen valmisruokien tai noutoruokien lämmittäminen mikroaaltouunissa tai uunissa voi olla vakava terveysriski, ilmenee ympäristöjärjestö Greenpeacen raportista.

Riski liittyy muoviastioista vapautuviin mikro- ja nanohiukkasiin sekä muihin myrkyllisiin kemikaaleihin. Raportin mukaan kemikaalit vapautuvat ja voivat imeytyä ruokaan, kun lämpötila nousee riittävän korkeaksi. Tutkimusten mukaan pelkästään viiden minuutin mikrolämmityksen aikana ruokaan voi vapautua jopa satoja tuhansia hiukkasia.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kyse ei ole vaarattomasta asiasta, sillä muovista vapautuneiden pienhiukkasten on todettu olevan yhteydessä esimerkiksi diabetekseen, hedelmättömyyteen, hormonitoiminnan häiriöihin ja syöpään.

Raportissa tarkasteltiin yhteensä 24 tieteellistä tutkimusta ja niiden lopputuloksia. Greenpeacen mukaan tuloksista ilmeni, että ”lämmitysturvallisiksi” markkinoinut einestuotteet eivät aina ole niin turvallisia kuin markkinoinnissa on annettu ymmärtää, vaan niissäkin on havaittu epäpuhtauksia.

Haitallisia kemikaaleja vapautui enemmän silloin, jos muoviastia oli rikkoutunut, naarmuuntunut tai muuten kulunut. Kaikkein suurin riski liittyy siihen, jos kerran käytettyä muoviastiaa lämmitettiin uudelleen.

Raportissa tarkastelluissa tutkimuksissa ei ollut mukana suomalaisia elintarvikepakkauksia.

Tulosta voi pitää hälyttävänä, sillä valmisruokien ja noutoruokien muovipakkauksia markkinoidaan mikro- ja uunilämmityksen kestävinä. Greenpeacen asiantuntijat katsovat, että elintarvike- ja muovialan sääntelyssä on edelleen vakavia puutteita eivätkä valmisruokien muovipakkaukset välttämättä ole niin turvallisia kuin kuluttajille on annettu ymmärtää. Siksi heidän mukaansa sääntely ei ole pysynyt jatkuvasti kasvavan muoviteollisuuden perässä. Arvioiden mukaan mikään ei viittaa siihen, että muovin käyttö elintarviketeollisuudessa tulisi vähenemään tulevaisuudessa. Tilanne on pikemminkin päinvastoin.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Raportissa myös varoitetaan, että muovikriisi on vaarassa toistaa samaa kaavaa kuin aiemmin esimerkiksi asbestin, lyijyn ja tupakan kanssa. Edellä mainittuja aineita ehdittiin käyttää pitkään ennen kuin niihin liittyvät terveyshaitat otettiin vakavasti. Esimerkiksi vaarallista asbestia ehdittiin käyttää pitkään asuintalojen rakentamisessa vaikka nykyisen tiedon valossa sen tiedetään olevan ihmisen terveydelle vaarallista. Vastaavasti tupakkaa markkinoitiin aikanaan terveystuotteena. Greenpeacen mukaan sama voi olla edessä muovin kanssa.

Mikro- ja nanomuovien terveyshaitoista on varoiteltu aiemminkin. Tutkimuksissa on havaittu, että ihmisten elimistöstä on löydetty vähintään noin 1 400 erilaista elintarvikemuovien kemikaalia. Muovin käyttö aiheuttaa myös merkittäviä ympäristöhaittoja, ja muovikemikaaleja on löydetty esimerkiksi luonnonvaraisista eläimistä. Lisääntyvä muovin käyttö aiheuttaa lisäksi ympäristön roskaantumista.

Suomessa tutkimuksesta kertoi ensin Iltalehti.