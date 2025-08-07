Lämmin sää jatkuu kuurosateiden täplittämänä

Lämmin sää jatkuu, mutta niin jatkuvat sateetkin, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan.
Heinäkuussa alkanut hellejakso on tullut päätökseen, mutta se ei tarkoita kylmien kelien saapumista. Nykyisen ennusteen mukaan elohopea nousee tällä viikolla päivisin 20 celsiusasteen yläpuolelle, ylimmillään jopa 22–23 asteeseen. Öisin lämpötilat ovat 10–15 asteen tietämillä.
Lämmintä säätä täplittävät kuitenkin päivittäiset sade- ja ukkoskuurot.
Ennusteen mukaan Suomi kuuluu viikonloppuna ja ensi viikon alussa matalapaineen vaikutusalueeseen. Sen myötä Suomeen saapuu kuurosadealueita, joiden sademäärät saattavat nousta varsin suuriksi.
–Sade- ja ukkoskuurot painottuvat öisin lämpimän Itämeren vaikutuksesta meri- ja rannikkoalueille, kun taas päivisin auringon lämmitys voimistaa sadekuuroja sisämaassa, kertoo Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi Henri Nyman.
Hyvää esimakua sateista saatiin keskiviikon ja torstain välisenä yönä Helsingissä, jossa satoi peräti 37 millimetriä noin kahdessa tunnissa.
Vielä ensi viikon alkupuolella säätyypissä ei näyttäisi tapahtuvan suurta muutosta. Ensi viikon loppupuolella näkyy kuitenkin positiivisia merkkejä lämmön ystäville.
– On viitteitä korkeapainevoittoisemmasta ja aavistuksen lämpimämmästä säästä ainakin maan eteläosassa, tiedotteessa kerrotaan.