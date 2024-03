Lakot ovat kansanedustajan mukaan ennen kaikkea arvovaltakysymys

Suomen vienti ja tuonti seisautettiin tänään alkaneella kahden viikon lakolla. Kansanedustaja Pia Kauman (kok.) mukaan vastatoimien kärjistyminen on valitettavaa.

– Nämä lakot eivät ole hyväksi kenellekään. On hyvin valitettavaa, että tekeillä olevat työlainsäädännön uudistukset ovat kärjistäneet vastatoimet näin pitkälle. Näyttää siltä, että ne ovat ennen kaikkea arvovaltakysymys ay-liikkeelle. Näin ei saisi olla, Kauma toteaa X-alustalla.

Hän muistuttaa uudistamisen tarpeesta.

– Maamme kilpailukyvyn ja työllisyyden kehittäminen jatkuu näiden toimien jälkeenkin. Työmarkkinaosapuolet tarvitaan kyllä jatkossakin sopimaan asioista, mutta demokraattisten vaalien jälkeen valitulla hallituksella on vastuu tehdä se, mitä aiempina vuosina ei vain ole saatu aikaan.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) toivoisi malttia keskusteluun.

– Kieli on turhan kovaa puolin ja toisin. Nyt SAK:n edustaja vertaa maamme demokraattisesti valittua hallitusta diktaattorivaltaan. ”Orpo on kuin Putin ja Purra kuin Zaharova. Ja työntekijät ovat Navalnyi”, Heinonen ihmettelee X:ssä.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi kommentoi, että suurin kärsijä lakoissa on työntekijät. Ay-liike sanonut kohdistavansa nyt alkaneet lakot ensisijaisesti työnantajapuolen päättäjien yrityksiin.

– Kun tämän älyttömän lakkoilun myötä yhä useampi yritys investoi tuotantoaan muualle kuin Suomeen, ei siitä kärsi yritys ja sen omistajat, sanoo Romakkaniemi.

– Suurin kärsijä on työntekijät, jotka jäävät ilman työpaikkoja. Kärsijöinä on myös yhteiskunnan heikot, joiden hyvinvoinnista pitää leikata.

Romakkaniemi ottaa myös esille paikallisen sopimisen lisäämisen, jonka muun muassa Teollisuusliitto on epäillyt mahdollistavan tulevaisuudessa ”kolmen euron tuntipalkkoja”.

– Paikallisen sopimisen lisäämisessä ei ole kyse palkkojen alentamisesta, vaan paremmalla työn järjestämisellä kasvavasta tuottavuudesta. Jokaisessa yrityksessä on se oma paras tapa järjestää työ. Nyt se on äärimmäisen kankeaa. Tuottavuuden kasvu on avain myös palkkojen kasvuun, Romakkaniemi kirjoittaa.

