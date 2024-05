Lakiuudistuksesta maalataan musertava kuva

Vuokranantajien mukaan tuore lakiluonnos vaarantaa pienimuotoisen lyhytvuokraustoiminnan, kesätapahtumat, keikkatyöt ja omaisuudensuojan.

– Lakiesitys ei turvaa lyhytaikaisen vuokraustoiminnan edellytyksiä hallitusohjelman lupaamalla tavalla, vaan se mahdollistaisi kaiken pienimuotoisen lyhytvuokraustoiminnan kieltämisen kunnissa, ellei kyseessä ole omassa käytössä oleva asunto.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Hyvää lakiluonnoksessa Suomen Vuokranantajien mukaan on, että jatkossa vähintään neljä viikkoa kestävä vuokraus olisi aina asumista. Yhdistyksen mukaan on myös hyvä, että kunnille on annettu lakiesityksessä harkintavaltaa. Esitys on parhaillaan lausuntokierroksella.

Suomen Vuokranantajien lakiasiainjohtaja Tarik Ahsanullahin mukaan lainsäädännössä pitää varmistaa, että pienimuotoinen lyhytvuokraus on sallittua läpi Suomen, muutenkin kuin omassa kodissa.

– Muuten vaakalaudalla ovat niin kesätapahtumat kuin lyhyet keikkatyöt esimerkiksi matkailusesonkina, jolloin yöpymiskapasiteetti ei ilman asuntojen pienimuotoista lyhytaikaista vuokrausta monella paikkakunnalla yksinkertaisesti riitä, hän sanoo.

Ahsanullah toteaa hienoa olevan, että lakiesitys tunnistaa kaiken vähintään neljä viikkoa kestävän vuokrauksen asumiseksi. Ongelmat liittyvät hänen mukaansa siihen, ettei lakiluonnos erottele ammattimaista ja laajamittaista majoitustoimintaa, kuten salahotelleja lainkaan esimerkiksi pienimuotoisesta yksittäisen vuokra-asunnon lyhytvuokrauksesta.

– Luonnoksen mukaan myös esimerkiksi oman kakkosasunnon vuokraaminen lyhytaikaisesti voitaisiin kieltää kokonaan. Myös kahden asunnon loukusta uhkaa tulla entistä tukalampi etenkin asuntokaupan jähmeässä nykytilanteessa, jos myynnissä olevaa asuntoa ei voi edes vuokrata lyhytaikaisesti, Ahsanullah lisää.

Lyhytvuokraus on viimeisen vuosikymmenen aikana yleistynyt merkittävästi ympäri maailman kovan kysynnän vuoksi. Lyhytaikaista asumista ja majoittumista tarvitaan, oli kyseessä sitten erilaiset sesonkiluonteiset tapahtumat kuten festivaalit, remonttievakkoasuminen tai työvoiman turvaaminen myös lyhyempiin keikkatöihin.

Ilmiön yleistymisen ja monipuolistuneiden asumisen tarpeiden vuoksi Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelmassa todetaan, että lyhytaikaisen vuokraustoiminnan edellytykset varmistetaan, mutta mahdollistetaan samalla nykyistä parempi puuttuminen havaittuihin ongelmiin.

– Hallitusohjelman kirjaus lyhytvuokrauksen sallimisesta puuttuen samalla häiriöihin ja muihin todellisiin ongelmiin oli erittäin onnistunut. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että edellytysten turvaaminen epäonnistuu, harmittelee Ahsanullah.

Uudistus toisi kunnille liian laajan harkintavallan

Lakiluonnoksen mukaan kunta voisi rakennusjärjestyksellään määrätä, olisiko alle neljä viikkoa kestävä lyhytvuokraussuhde sallittu asuinhuoneistossa, jossa asunnon omistaja ei ole itse kirjoilla. Kunnan harkintavaltaa ei ole luonnoksessa rajattu mitenkään.

– On hyvä, että kunnille jätetään harkintavaltaa lakiluonnoksessa. Laissa tulisi kuitenkin asettaa jokin raja pienimuotoiselle toiminnalle, jota kunta ei voisi kokonaan kieltää omaisuudensuojan vuoksi. Omaisuudensuojan sekä eräiden muiden perusoikeuksien näkökulmasta nyt lausuntokierroksella oleva esitys on puutteellinen, Ahsanullah katsoo.

Lain olisi luonnoksen mukaan tarkoitus tulla voimaan vuoden 2026 alusta.