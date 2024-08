Lakimuutos kieltää sähkötupakoinnin kouluissa

Kansanedustaja Terhi Koulumiestä (kok.) huolettaa alaikäisten keskuudessa yleistyvä sähkötupakan käyttä eli ”vapettaminen” sekä nikotiinipussien kasvava käyttö, joka häiritsee myös koulujen arkea.

– Nikotiinin vaarat tunnetaan – riippuvuus syntyy nopeasti ja sen käyttö on vaarallista nuoren keholle ja mielelle. On kuitenkin kasvavassa määrin todisteitä siitä, että kaikenlainen sähkötupakointi on vaarallista. Vaikka käyttäisi nikotiinittomia makunesteitä, on nesteistä usein löydetty myrkyllisiä ja terveydelle haitallisia aineita kuten raskasmetalleja tai glyserolia. Jos 14-vuotias lapsi välitunneilla ja koulumatkoilla vapettaa, on keuhkojen, maksan ja munuaisten terveys nopeasti vaarassa, Koulumies varoittaa tiedotteessa.

THL:n Kouluterveyskyselyn mukaan 8. ja 9. luokilla olevista jopa 16 prosenttia käyttää sähkösavukkeita.

– Tämä on onneksi viimeinen syksy, kun kouluissa ei ole työkaluja puuttua tähän ongelmaan.

Petteri Orpon (kok.) hallitus toi keväällä eduskuntaan tupakkalain muutoksen, jolla tullaan kieltämään savuttomien nikotiinituotteiden käyttö esi- ja peruskouluissa sekä toisella asteella.

– Lakimuutoksella myös yksiselitteisesti kielletään sähkösavukkeiden sekä nikotiinipussien hallussapito alaikäisiltä, jotta opettajat voivat ottaa esineet lapsilta pois, Koulumies jatkaa.

– Vapettamisesta ja tuotteiden kaupankäynnistä on tullut kasvava riesa kouluissa. On aika puhaltaa peli poikki. Tämä on osa hallituksen toimenpiteitä, joilla parannetaan koulurauhaa sekä lisätään opettajien mahdollisuuksia keskittyä työhönsä, Koulumies päättää.