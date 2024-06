Lakiesitys reserviläisten avusta itärajalla eduskuntaan – ministeri toivoo ripeää käsittelyä

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen asevelvollisuuslain muutoksista, jotka mahdollistaisivat reserviläisten käytön itärajan turvaamisessa. Uusi kertausharjoitusperuste olisi tarkoitettu tilanteisiin, joissa rajaturvallisuus on vakavasti vaarantunut. Määräys osallistua kertausharjoituksiin nopeutetusti koskisi ainoastaan Rajavartiolaitoksen alaisia reserviläisiä.

Tällä hetkellä reserviin kuuluvia asevelvollisia on mahdollista määrätä nopeutetulla menettelyllä ainoastaan sellaiseen kertausharjoitukseen, jonka tarkoitus on sotilaallisen valmiuden kohottaminen. Uusi kertausharjoitusperuste olisi tarkoitettu tilanteisiin, joissa rajaturvallisuus on vakavasti vaarantunut. Laki toisi tarvittaessa lisävahvuuksia puuttua esimerkiksi välineellistettyyn maahantuloon itärajalla.

Ehdotuksen mukaan laki sallisi jatkossa rajajoukkoihin sijoitettujen reserviläisten kertausharjoitukseen määräämisen nykyistä laissa säädettyä kolmea kuukautta nopeammin.

Rajajoukkojen reserviin kuuluvia asevelvollisia voitaisiin käyttää rajavartiomiehen välittömässä ohjauksessa ja valvonnassa esimerkiksi rajojen valvonnassa aistivalvonta- ja partiointitehtävissä, vartiointi-, opastus- ja liikenteenohjaustehtävissä sekä erilaisissa tukitehtävissä, kuten kuljetustehtävissä tai johtamisjärjestelmäverkkojen ylläpidossa.

– Esityksellä mahdollistamme rajajoukkoihin sijoitettujen reserviläisten joustavan avun rajavartiolaitoksen virkakunnalle, jos tilanne menisi erityisen vaikeaksi. Toivon, että eduskunta käsittelee esityksen ripeästi, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo tiedotteessa.

Esityksen tavoitteita pidettiin lausuntokierroksella yleisesti ottaen kannatettavina ja tarpeellisina turvallisuusympäristössä tapahtuneet muutokset huomioiden.

