”Lakatkaa ylireagoimasta hulluihin kannanottoihin, Eurooppa”

Amerikkalais-saksalainen geopolitiikan analyytikko ja tutkija Jessica Berlin patistelee X-palvelussa Eurooppaa ryhdistäytymään.

– Amerikkalaisena sanon: lopettakaa ylireagointi (Donald) Trumpin kannanottoihin. Hän puhuu ajattelematta ja provosoi tahallaan nähdäkseen ihmisten reaktiot. Tällä hetkellä Euroopan reaktio kertoo hänelle: olemme heikkoja, älä välitä meistä, Jessica Berlin kirjoittaa X:ssä.

Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministerit ovat keskustelleet keskenään Ukrainasta. Eurooppalaisia johtajia ei ole toistaiseksi neuvottelupöytiin kutsuttu.

– Jos Eurooppa haluaa, että se otetaan vakavasti, sen on oltava vakava. Halukkaiden eurooppalaisten maiden koalition on edettävä jäädytettyjen venäläisten varojen takavarikoinnissa ja tehtävä joukkojen sitoumuksia Ukrainaan. Älkää odottako Saksaa. Tehkää se nyt, Jessica Berlin patistelee.

– Tämä ei tarkoita, että Trumpin kannanotot olisivat hyviä. Ei tietenkään. Mutta Eurooppa tuhlaa arvokasta aikaa, median huomiota ja poliittista pääomaa reaktioillaan, mikä heijastaa heikkoutta sen sijaan, että se auttaisi Ukrainaa voittamaan sodan ja antaisi liittolaisilleen Washingtonissa jotain, minkä kanssa työskennellä, tutkija jatkaa.

— Jessica Berlin (@berlin_bridge) February 19, 2025