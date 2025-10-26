Verkkouutiset

Jalankulkija sateenvarjon kanssa tihkusateisessa Helsingissä 26. lokakuuta 2025. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Lähipäivien säästä ennustetaan syksyisen harmaata

  • Julkaistu 26.10.2025 | 17:20
  • Päivitetty 26.10.2025 | 17:20
  • Sää
Sateita on lokakuun viimeisinä päivinä liikkeellä lähes koko maassa.
Lokakuun viimeiset päivät kuluvat matalapainesäässä, kertoo Foreca.

– Loppusyksylle tyypillinen harmaa ja ajoittain sateinen sää vallitsee Suomessa edelleen, ja varsinkin pohjoisen yöt ovat ajankohtaan nähden lauhoja, meteorologi Anna Latvala kirjoittaa.

Ensi viikon alkupuolella säässä ei tapahdu isoja muutoksia. Päivisin lämpötila pysyy maan etelä- ja keskiosassa 5–10 asteessa. Pohjoisessa vaihtelee Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 4–8 asteesta Pohjois-Lapin 0–4 asteeseen.

Öisin lämpötila on 1–6 astetta.

Torstaina ja perjantaina tuuli kääntyy näillä näkymin pohjoiseen.

– Sateet muuttuvat vähitellen yhä paikallisemmiksi, ja samalla pilvisyys vaihtelee enemmän. Osa sateesta tulee laajemmin Pohjois-Suomessa lumena tai räntänä, Latvala ennustaa.

Päivälämpötila laskee Keski- ja Pohjois-Lapissa −3 ja 3 asteen välille. Maan etelä- ja keskiosassa on päivisin monin paikoin 3–8 astetta ja Oulun korkeudella 1–5 astetta.

Viikonlopun lähestyessä sään ennustettavuus heikkenee. Jos korkeapaine vahvistuu Suomen yllä, voi kylmeneminen jatkua ja sateiden määrä jäädä vähäiseksi.

Latvalan mukaan ensi viikonlopun sää on vielä epävarma.

– Korkeapaineen sijainti voi vielä muuttua, jolloin lännen matalapaineet sateineen kulkisivat edelleen Suomen yli.

Uusimmat
