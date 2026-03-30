”Lähinnä ajan kysymys” – näin Heikki Autto kommentoi droonitapauksia

Puolustustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) toteaa, että Venäjän hyökkäyssota jatkuu viidettä vuotta ja droonien päätyminen Suomen alueelle on ”tapahtuma, jota on ennakoitu”.

– Ottaen huomioon kaukovaikutteisten asejärjestelmien kiihtyvän käytön, on ollut käytännössä lähinnä ajan kysymys milloin sotatoimien vaikutuksia kohdistuu muiden naapurimaiden tavoin myös Suomeen, Autto kommentoi tilannetta tekstiviestillä Verkkouutisille.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja toteaa myös, että sotatoimien vaikutus on viime vuosina näkynyt suomalaisten arjessa esimerkiksi venäläisten harjoittamana GPS-häirintänä, jonka vaikutukset ulottuvat Suomen alueelle.

Autto korostaa, että Suomi ei ollut viikonloppuna droonitoiminnan tarkoituksellinen kohde eikä Suomeen muutoinkaan kohdistu sotilaallista uhkaa.

– Droonien päätyminen Suomen alueelle on tapahtuma, jota on ennakoitu ja johon on varauduttu. Silti sen konkretisoituminen on uusi tilanne meille ja puolustusvaliokunnan on tärkeää kuulla viranomaisiamme ja osaltaan varmistaa että viranomaisillamme on käytettävissään kaikki tarvittavat resurssit ja toimivaltuudet huolehtia menestyksekkäästi tehtävistään, jotta Venäjän hyökkäyssotaan liittyvät droonit eivät aiheuta vaaraa suomalaisille.

Autton johtama puolustusvaliokunta sekä eduskunnan ulkoasiainvaliokunta kokoontuvat huomenna tiistaina ylimääräiseen kokoukseen droonihavaintojen takia. Suomeen, Kouvolan ympäristöön putosi eilen sunnuntaina kaksi droonia. Puolustusvoimat tutkii tapauksia muiden viranomaisten kanssa. Toinen drooneista on tunnistettu ukrainalaiseksi.

– Sodan jatkuessa on varauduttava kaikenlaisiin tilanteisiin ja siksi Suomi ylläpitää tehostettua alueellisen koskemattomuuden valvontaa ja jatkaa määrätietoista työtä oman puolustuskykynsä vahvistamiseksi niin kansallisesti kuin osana liittokuntaa.