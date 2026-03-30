Verkkouutiset

,

Valiokunnat ylimääräiseen kokoukseen droonien takia

Kansanedustajat kuulevat asiantuntijoita puoliltapäivin.
Puolustus- ja ulkoasiainvaliokunnan huone eduskunnan pikkuparlamentissa Helsingissä 10. tammikuuta 2025., LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Eduskunnan puolustusvaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta kokoontuvat huomenna tiistaina puolilta päivin ylimääräiseen kokoukseen kuulemaan viranomaisia viimeaikaisista droonihavainnoista.

Valiokuntien kokousten agendana ovat Droonihavainnot Suomessa: tilannekuva ja viranomaisyhteistyö, alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen. Valiokunnan kuultavina on asiantuntijoita puolustusministeriöstä, ulkoministeriöstä, pääesikunnasta ja poliisihallituksessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla
Mainos - sisältö jatkuu alla

Paikalla ovat ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen sekä apulaispäällikkö, kontra-amiraali Tom Hanén Rajavartiolaitokselta.

Kokouksen jälkeen noin klo 14 puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) ja varapuheenjohtaja Mikko Savola (kesk.) ovat median tavattavissa.

Suomeen, Kouvolan ympäristöön putosi eilen sunnuntaina kaksi droonia. Puolustusvoimat tutkii tapauksia muiden viranomaisten kanssa. Toinen drooneista on tunnistettu ukrainalaiseksi.

Viranomaiset: Kouvolan droonit olisi voitu torjua
Ensimmäiset havainnot drooneista saatiin jo viime yönä.
Pekka Toveri vasemmistoliiton linjasta: Sama virhe vaarallisemmassa tilanteessa
Europarlamentaarikon mukaan vasemmisto vaati samaa 2000-luvun alussa.
Ilmavoimat ylläpitää tehostettua valmiutta
Asia liittyy Ukrainan droonioperaatioihin Suomen lähialueella.
Mainos