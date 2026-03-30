Valiokunnat ylimääräiseen kokoukseen droonien takia

Eduskunnan puolustusvaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta kokoontuvat huomenna tiistaina puolilta päivin ylimääräiseen kokoukseen kuulemaan viranomaisia viimeaikaisista droonihavainnoista.

Valiokuntien kokousten agendana ovat Droonihavainnot Suomessa: tilannekuva ja viranomaisyhteistyö, alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen. Valiokunnan kuultavina on asiantuntijoita puolustusministeriöstä, ulkoministeriöstä, pääesikunnasta ja poliisihallituksessa.

Paikalla ovat ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen sekä apulaispäällikkö, kontra-amiraali Tom Hanén Rajavartiolaitokselta.

Kokouksen jälkeen noin klo 14 puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) ja varapuheenjohtaja Mikko Savola (kesk.) ovat median tavattavissa.

Suomeen, Kouvolan ympäristöön putosi eilen sunnuntaina kaksi droonia. Puolustusvoimat tutkii tapauksia muiden viranomaisten kanssa. Toinen drooneista on tunnistettu ukrainalaiseksi.