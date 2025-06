Lähi-idän tulitauko rikki, Donald Trump kiroili suorassa lähetyksessä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esiintyi hetki sitten medialle silmin nähden kiukustuneena siitä, että hänen eilen julistamansa tulitauko Iranin ja Israelin välillä on rikkoutunut liki välittömästi.

– [Israel ja Iran] ovat taistelleet niin kauan ja niin pitkään, että ne eivät tiedä mitä helvettiä tekevät, Trump ärähti toimittajille.

Lisäksi Trump kohdisti sanansa somepalvelu Truth Socialissa Israelille, jonka puolustusvoimat ilmoitti aiemmin tänään vastaavansa voimalla siihen, että Iran rikkoi aselepoa ampumalla ohjuksia Israeliin.

– Israel ei ole iskemässä Iraniin. Kaikki koneet kääntyvät ympäri ja suuntaavat takaisin, ja tekevät ystävällisen vilkutuksen Iranille. Kukaan ei loukkaannu, tulitauko on voimassa! Kiitokset huomiostanne tässä asiassa! Trump kirjoitti.

Axios-median kirjeenvaihtajan Barak Davidin mukaan Trump soitti tänään Israelin pääministerille Benjamin Netanjahulle ja kehotti tätä olemaan hyökkäämättä uudelleen Iraniin. Netanjahu vastasi, että jokin vastaus Iranin tulitaukorikkomukseen tarvitaan. Lopulta Davidin mukaan iskua päätettiin loiventaa huomattavasti ja iskeä vain yhteen kohteeseen.

Trump: "[Israel and Iran] have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing."

He's absolutely furious that both sides broke the ceasefire immediately. pic.twitter.com/QOAtywIRqd

— Pekka Kallioniemi (@P_Kallioniemi) June 24, 2025