Lähi-idän kriisi painoi Ilmarisen sijoitustuoton miinukselle

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitustuotto oli tammi-maaliskuussa -0,5 prosenttia.
– Alkuvuosi oli taloudessa ja sijoitusmarkkinoilla poikkeuksellisen jännitteinen. Ilmarisen sijoitustuotto jäi tammi-maaliskuussa hieman negatiiviseksi. Vakavaraisuus on vahva ja kustannustehokkuus hyvällä tasolla. Asiakashankinnassa alkuvuosi oli ennätyksellinen, Ilmarisen toimitusjohtaja Mikko Mursula kommentoi tulostiedotteessa.
Ilmarisen sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 66,8 miljardia euroa, kun se vuoden 2025 lopussa oli 67,5 miljardia euroa. Sijoitustuotto oli tammi-maaliskuussa -0,5 prosenttia eli -0,3 miljardia euroa.
– Tammi-helmikuussa talouskasvuun ja yritysten tulosnäkymiin sekä inflaatioon ja rahapolitiikkaan liittyvä kehitys oli sijoittajan kannalta suotuisaa. Pääomaisuusluokkien tuotto oli hyvä helmikuun loppuun saakka. Tilannekuva muuttui kuitenkin dramaattisesti maaliskuun alusta, kun geopoliittinen tilanne kriisiytyi Lähi-idässä, Ilmarisen sijoitusjohtaja Annika Ekman kuvailee.
Ilmarisen osakesijoitusten tuotto oli -0,7 prosenttia ja korkosijoitusten tuotto -1,1 prosenttia. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 0,9 prosenttia ja muiden sijoitusten tuotto 1,0 prosenttia.
Pitkän aikavälin tuotot olivat hyvällä tasolla. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto vuodesta 1997 alkaen oli 5,8 prosenttia. Se vastaa 3,9 prosentin reaalituottoa.
Vakavaraisuuspääoma oli maaliskuun lopussa 14,7 miljardia euroa ja vakavaraisuusaste 127,7 prosenttia.
Ilmarisen vakuutusmaksutulo oli edellisvuoden tasolla, 1,75 miljardia euroa. Maksutuloa kasvatti asiakkaiden palkkasumman kasvu. Samalla sitä heikensi kuitenkin TyEL-maksuprosentin lievä lasku vertailuvuoteen nähden.
Maksetut eläkkeet nousivat 3 prosenttia 2,01 miljardiin euroon. Eläkkeensaajia oli maaliskuun lopussa 447 646.