Nordea ylitti tulosodotukset – liikevoitto kasvoi ennusteista poiketen

Pankkikonserni Nordean tammi-maaliskuun tulos ylitti analyytikoiden ennakko-odotukset.

Liiketoiminnan volyymit kasvoivat ja kannattavuus pysyi korkeana, vaikka markkinatilanne heikkeni Lähi-idän konfliktin kärjistyttyä maaliskuussa.

Nordea raportoi, että konsernin liiketoiminnan tuotot olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 2910 miljoonaa euroa. Tämä on kaksi prosenttia viime vuoden vastaavaa aikaa vähemmän, mutta hivenen analyytikoiden konsensusennusteita (2875 miljoona euroa) parempi.

Konsernin korkokate pieneni odotetusti viime vuodesta 1759 miljoonaan euroon, minkä taustalla on ohjauskorkojen yleinen lasku.

Nordean liikevoitto kasvoi kaksi prosenttia 1634 miljoonaan euroon, kun analyytikot odottivat ennakkoon liikevoiton laskevan (konsensusennuste: 1268 miljoonaa euroa).

Nordean osakekohtainen tulos oli alkuvuonna 0,36 senttiä osakkeelta, joka oli hieman odotuksia parempi.

Nordean yritysluottojen volyymit kasvoivat vahvasti: 11 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Asuntoluottojen volyymit kasvoivat 2 prosenttia vuoden takaisesta Ruotsin ja Norjan vetäminä.

Palkkiotuotot kasvoivat myös 6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta.

Pankkikonsernin oman pääoman tuotto oli ensimmäisellä neljänneksellä 15,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 15,7 prosenttia.

Henkilöasiakkaat keskittyvät edelleen säästämiseen, mistä on osoituksena se, että talletukset kasvoivat 5 prosenttia. Toisaalta myös henkilöasiakkaille suunnattujen rahastojen merkinnöissä nähtiin vahvaa kasvua.

Norden hoidossa oleva varallisuus kasvoi 9 prosenttia vuoden takaisesta ja oli 464 miljardia euroa. Uuden hoitoon saadun varallisuuden nettomäärä kasvoi vahvasti epävakaasta markkinatilanteesta huolimatta.

– Vuosi on jälleen käynnistynyt epävakaissa merkeissä. Lähi-idän konfliktin kärjistyminen maaliskuussa on lisännyt epävarmuutta geopoliittisesta tilanteesta ja aiheuttanut heilahteluja rahoitusmarkkinoilla. Konfliktin vaikutukset näkyvät lyhyellä aikavälillä myös energian tarjonnassa ja inflaatiossa. Jos kansainvälisten energiamarkkinoiden häiriöt jatkuvat, taloudellinen aktiviteetti voi vaimentua myös Pohjoismaissa, konsernijohtaja Frank Vang-Jensen kommentoi osavuosikatsauksessa.

Nordea odottaa, että konsernin oman pääoman tuotto on kuluvana vuonna yli 15 prosenttia ja kulu/tuotto-suhde noin 45 prosenttia.