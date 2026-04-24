Iranin sota näkyy sijoituksissa – Varman tuotto -0,1 prosenttia

Työeläkeyhtiö Varman sijoitukset tuottivat tammi-maaliskuussa -0,1 prosenttia epävakaassa markkinaympäristössä. Varman sijoitusten arvo oli maaliskuun lopussa 67,9 miljardia euroa.

– Luvuista puuttuu dramatiikka. Ympäristössä riittää epävarmuustekijöitä ja draamaa. Sijoitusmarkkinoiden reaktiot ovat lopulta hyvin maltillisia. Tätä kvartaalia dominoi Iranin sota ja Hormuzinsalmen sulkeminen, toimitusjohtaja Risto Murto totesi Varman tulosinfossa.

– Suurin riski liittyy nyt Iranin sotaan. Hormuzinsalmen pitkäaikainen sulkeutuminen olisi vakava takaisku myös Suomen taloudelle, Murto muistuttaa.

Hajautus maanosittain ja omaisuuslajeittain toi suojaa Iranin sodan vaikutuksilta, vaikka energian hintapiikit heijastuivat laajasti eri omaisuuslajeihin.

Varman sijoituksista positiivisesti tuottivat pääomasijoitukset (2,2 prosenttia) ja hedgerahastot (1,6 prosenttia), samoin kuin suomalaiset osakkeet. Eri omaisuuslajeista osakesijoitukset tuottivat -0,2 prosenttia, korkosijoitukset -1,2 ja kiinteistösijoitukset -0,3 prosenttia.

– Helmikuun lopun jälkeen markkinoita on hallinnut yksi teema eli sodan vaikutukset energian hintoihin ja saatavuuteen. Osakemarkkinat ovat toistaiseksi liikkuneet tavanomaisissa vaihtelurajoissa, mutta inflaatioriski näkyy jo nousseina korkoina. Osakemarkkinoiden kehityksen kannalta ratkaisevaa on kriisin kesto, varatoimitusjohtaja Markus Aho sanoo.

Varman vakavaraisuus säilyi turvaavalla tasolla: vakavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 134,7 prosenttia. Vakavaraisuuspääoma oli 17,7 miljardia euroa.

Varmasta annettiin tammi–maaliskuussa yhteensä 13 700 eläkepäätöstä. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemus- ja päätösmäärät nousivat yli kolmanneksella viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Viime vuonna hakemuksia osittaiselle vanhuuseläkkeelle tuli tavallista vähemmän, koska yksikään uusi ikäluokka ei saavuttanut eläkelajin alinta ikärajaa.

Harvinaisemmista eläkelajeista työuraeläkehakemusten määrä kasvoi yli 50 prosentilla viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kasvu kiihtyi jo vuonna 2025, jolloin hakemuksia saapui Varmaan 211 kappaletta.

Työuraeläke voidaan myöntää vain yli 63-vuotiaalle, joka on tehnyt kuluttavaa työtä vähintään 38 vuotta, ja jonka työkyky on pysyvästi heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi. Työuraeläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi, kun eläkeikä täyttyy.