Nokian liikevoitto kasvoi 54 prosenttia – tekoälykysyntä vetää

Verkkolaitteita valmistavan Nokian tammi-maaliskuun tulos ylitti odotukset erityisesti kannattavuuden osalta.

Nokian vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi peräti 54 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta ja oli 281 miljoonaa euroa. Analyytikoiden konsensusennuste odotti 250 miljoonan euron liikevoittoa.

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto oli alkuvuonna 4500 miljoonaa euroa, joka oli neljä prosenttia viime vuoden vertailukautta parempi.

Kysyntä pysyi vahvana erityisesti tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaissa, joiden liikevaihto kasvoi 49 prosenttia. Tekoäly- ja pilvipalveluasiakkailta saadut tilaukset olivat vuosineljänneksen aikana miljardi euroa.

Inderesin analyytikko Atte Riikola muistuttaa, että Nokian raportissa keskeisintä oli optisten ja IP-verkkojen kasvunäkymien selkeä nosto, mikä heijastelee markkinan kysyntänäkymän vahvistuneen huomattavasti viime kuukausina. Optical Networks -liiketoiminnon liikevaihto kasvoi 20 prosenttia vertailukaudesta.

– Nokia lisää investointejaan optisten verkkojen liiketoimintaan tämän kasvumahdollisuuden hyödyntämiseksi. Tämän vuoksi vahvistunut kasvu ei näy vielä tulosriveillä, ja yhtiö toisti tälle vuodelle 2,0-2,5 miljardin euron vertailukelpoista liiketulosta ennakoivan ohjeistuksensa. Osakkeen nykyarvostuksella kasvun täytyy alkaa heijastua tulevina vuosina myös voimalla tulosriveille, Riikola kirjoittaa Inderesin .

Markkinat ottivat Nokian osavuosikatsauksen positiivisesti vastaan: yhtiön osake oli Helsingin pörssissä kello 10 jälkeen yli 7 prosentin nousussa.