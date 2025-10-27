Lähes viidesosa suomalaisista ei säästä lainkaan

Lähes viidesosa (18 prosenttia) suomalaisista ei säästä lainkaan. Luku on kasvanut kolme prosenttiyksikköä viime vuodesta ja on nyt korkeimmillaan koko 2020-luvulla, ilmenee Säästöpankkiryhmän säästämisbarometrista.

Varsinaisten säästösummien kehityksessä ei ole tapahtunut suuria muutoksia, mutta alle 50 euroa kuukaudessa säästävien osuus on hieman laskenut samalla, kun yli 400 euroa kuukaudessa säästävien osuus on hieman kasvanut.

– Kotitaloudet ovat eri tilanteissa, sillä yhä harvempi pienituloinen saa kerrytettyä säästöjä, ja hyvätuloiset puolestaan vaikuttavat säästävän entistä suurempia summia, kuvailee Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen tiedotteessa.

Säästämisbarometrin mukaan suomalaisten taloudellinen ahdinko on kasvanut viime vuodesta asettuen nyt vielä korkeammalle kuin vuosina 2022–2023, jolloin hinnat ja korot olivat voimakkaassa nousussa. Esimerkiksi omasta taloustilanteesta johtuvien unettomien öiden määrä on kasvanut 44 prosenttiin, jossa on kasvua 4 prosenttiyksikköä viime vuodesta.

Taloudellinen ahdinko on kasvanut eniten pienituloisilla, ja hyvätuloisilla puolestaan hieman vähentynyt.

– Huoli ja epävarmuus painavat ihmisten mielissä ja se jarruttaa kuluttamista tällä hetkellä enemmän kuin varsinaiset eurot. Moni hyvätuloinenkin joutui viime vuosina käyttämään säästöjä arjen kuluihin, ja kerryttää nyt puskuriaan uudelleen. Tuloksia selittävät myös korkea työttömyystilanne ja hallituksen talouspoliittiset päätökset, Mikkonen toteaa.

Enemmistö suomalaisista on tyypillisesti kokenut velan epämukavana asiana. Ilmiö on selvästi voimistunut viime vuosina. Tällä hetkellä 78 prosenttia suomalaisista kokee velkaepämukavuutta, ja ilmiö on kasvanut vuodesta 2021 lähtien tasaista tahtia yhteensä kymmenellä prosenttiyksiköllä. Samanaikaisesti 19 prosenttia suomalaisista kertoo ottaneensa lähiaikoina lainaa maksaakseen pakollisia menoja. Tässä on tapahtunut kahden prosenttiyksikön kasvu viime vuodesta.

Alavireisestä kokonaiskuvasta huolimatta 59 prosenttia suomalaisista kertoo voivansa nauttia elämästä taloudenhallintansa vuoksi, ja 57 prosenttia arvioi olevansa onnellinen.

– Talouden tiukempina vuosina suuria hankintoja usein lykätään tulevaisuuteen, ja nekin tulevat ennen pitkää ajankohtaisiksi, kun säästöpuskureita on saatu kerrytettyä ja turvallisuudentunne vahvistuu. Esimerkiksi 17 prosenttia suomalaisista säästää tällä hetkellä auton hankintaa varten, mikä oli hieman yllättäenkin peräti viisi prosenttiyksikköä korkeampi luku verrattuna aiempiin vuosiin, Mikkonen kertoo.

Säästämisbarometri on Säästöpankkiryhmän vuosittain teettämä valtakunnallinen tutkimus. Vastaukset kerättiin verkkokyselynä 2.-10.9.2025 ja siihen vastasi 1326 henkilöä. Kohderyhmänä ovat 18–69-vuotiaat suomalaiset. Tutkimuksen toteutti Dagmar Oy.