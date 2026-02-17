Lähes puolet uusista yrityksistä perustetaan Uudellemaalle

Uudellamaalla perustettiin viime vuonna arviolta yli 21 650 yritystä, arvioi Helsingin seudun kauppakamari. Se on noin neljänneksen enemmän kuin vuonna 2024.

Uusimaa erottuu uusissa yrityksissä muusta Suomesta edukseen, sillä arvion mukaan lähes puolet uusista yrityksistä Suomessa näyttää perustettavan Uudellamaalla.

– Uudellamaalla yrityksiä perustetaan enemmän kuin muualla maassa. Koko Suomessa aloitettiin arvion mukaan vähemmän yrityksiä kuin lopetettiin. Hyvin poikkeuksellinen tilanne, joka kielii rakennemuutoksesta ja yrittämisen siirtymisestä uusien sukupolvien myötä yhä voimakkaammin Uudellemaalle, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin yritysneuvonnan johtaja Marko Silen tiedotteessa.

Vaikka uusia yrityksiä perustettiin paljon, samaan aikaan monet lopettivat toimintansa. Uudellamaalla lopetti toimintansa yli 21 100 yritystä vuonna 2025, kauppakamari arvioi Tilastokeskuksen alkuvuoden lukuihin perustuen. Lopettaneita yrityksiä on arvion mukaan lähes viidennes enemmän kuin edellisenä vuonna. Luvuissa ei ole huomioitu alkutuotantoa.

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Uudellamaalla 2019-2025 (pois lukien alkutuotanto). Koko vuoden 2025 luvut ovat Helsingin seudun kauppakamarin tekemiä ennusteita. Ne perustuvat Tilastokeskuksen tilastolukuihin vuoden 2025 tammi-syyskuulta. Kuva: Helsingin seudun kauppakamari

Suomessa lopetti Helsingin seudun kauppakamarin arvion mukaan viime vuonna noin 54 700 yritystä. Se on 8 300 yritystä enemmän kuin vuonna 2024 ja peräti 21 600 yritystä enemmän kuin 2023. Helsingin seudun kauppakamarin arvio perustuu Tilastokeskuksen tammi-syyskuun 2025 lukuihin. Luvuissa ei ole huomioitu alkutuotantoa.

Laskusuhdanteessa yritysten tilanteen mittarina käytetään usein konkurssien ja yrityssaneerausten määrää. Helsingin seudun kauppakamarin neuvontatiimin vetäjän, lakiasiainjohtaja Marko Silenin mukaan se on kuitenkin huono mittari, koska huonosti kannattava yritystoiminta osataan nykyään ajaa hallitummin alas.

– Eläköitymiset, yrittäjäeläkevakuutuksen muutokset ja yleinen taloudellinen tilanne ovat vuonna 2025 vauhdittaneet yritysten lopettamisia, sanoo Marko Silen.

Raportin yrityskannan vaihtuvuudesta ja arvion koko vuonna 2025 lopettaneista yrityksistä Helsingin seudun kauppakamarille on tehnyt tutkija Pekka Lith. Myös viime vuonna hän arvioi lopettaneiden yritysten määrän. Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tilasto ei ole Tilastokeskuksen menetelmämuutosten takia täysin vertailukelpoinen aiempien aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tilaston kanssa. Vanhalla menetelmällä laaditut aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tilastot ulottuvat Tilastokeskuksessa vuoden 2024 loppuun. Uudella menetelmällä tehtyjä tilastoja on julkaistu taannehtivasti tilastovuodesta 2019 lukien.

Helsingin seudun kauppakamarilla on noin 7 000 jäsentä. Helsingin seudun kauppakamarin toiminta-alue kattaa 21 kuntaa Uudenmaan alueella. Helsingin seudun kauppakamarin neuvontapalvelu tarjoaa maksutonta neuvontaa jäsenilleen erilaisissa oikeudellisissa asioissa.