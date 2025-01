Lähes puolet Moskovan taistelukoneista on elinkaarensa lopussa

Venäjän asevoimilla on noin 1 200 taistelukonetta, joista noin 550 on lähellä elinkaarensa loppua, eikä ilmailuteollisuus pysty korvaamaan poistuvia koneita täysimääräisesti.

Konelaivastoon vaikuttavat myös konemenetykset laittomassa hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan sekä asevoimien välinpitämätön kulttuuri koneiden ylläpidon suhteen, arvioivat puolalaisen Defence 24:n lähteet.

Arvion mukaan erityisesti Su-25-rynnäkkökoneet (kirjavahvuus noin 130 konetta), Su-24M-hävittäjäpommittajat (noin 260) sekä hävittäjätyypit Su-27 (noin 100), MiG-29 (enintään 100 käytössä) ja MiG-31BM (80–90) ovat lähestymässä viimeisiä lentojaan. Se ei tarkoita, että kaikki koneet poistuisivat samaan aikaan, mutta kuten Rand Corporation -ajatushautomon asiantuntija Michael Bohnert arvioi saamiensa tietojen perusteella viime maaliskuussa, sodankäynnin lentotunnit kuluttavat kalustoa nopeammin kuin sotatappiot. Hän arvioi Venäjän menetyksiksi vuonna 2024 noin 60 konetta pelkästään koneiden loppuun kulumisen takia.

Lisäksi visuaalisesti vahvistettuina sotatappioina Venäjä menetti viime vuonna kaksi Tu-22M3-pommikonetta tuhoutuneina ja yhden vaurioituneena, neljä Su-25:tä tuhoutuneina ja kolme vaurioituneina, seitsemän Su-34-hävittäjäpommittajaa tuhoutuneina ja neljä vaurioituneina, kaksi Su-27:ää tuhoutuneina ja yhden vaurioituneena, kaksi MiG-31BM:ää tuhoutuneina, kaksi Su-35-hävittäjää tuhoutuneina, yhden Su-57-hävittäjä vaurioituneena ja kaksi tunnistamatonta hävittäjää tuhoutuneina. Yhteensä Venäjä menetti vähintään 31 taistelukonetta sotatoimissa.

Kun näihin määriin – yhteensä vähintään 91 – verrataan Venäjän ilmailuteollisuuden taistelukonetuotantoa, joka oli vuonna 2022 yhteensä 27 konetta, vuonna 2023 vielä 24 konetta ja vuonna 2024 enää 23 konetta, havaitaan, että konelaivasto hupenee nopeasti. Valmistuvat koneet eivät myöskään pääosin ole järjestelmiltään yhtään parempia kuin poistuneet koneet, joten laatukaan ei korvaa menetettyä määrää.

Puolalaisarvion mukaan Venäjällä on noin 340–360 suhteellisen uutta taistelukonetta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan se käyttää päivittäin Ukrainaa vastaan noin 300:aa taistelukonetta. Moskova näyttää asettaneen Ukrainaa vastaan suurimman osan taistelukonelaivastostaan, jonka todellinen vahvuus lienee Defence 24:n mukaan noin 850 konetta. Moniko niistä on operatiivisessa kunnossa, on eri kysymys.