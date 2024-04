Venäjä lentää kalustoa loppuun hirmuvauhtia: Tänä vuonna menetetään jopa 60 konetta

Venäjän ilmavoimien menetykset Ukrainassa ovat jatkuvasti otsikoissa. Hyökkääjän on laskettu menettäneen noin 16 taktista lentokonetta viimeisen kahdeksan kuukauden aikana. Kokonaisvahvuudestaan ilmavoimat on arvioiden mukaan menettänyt koko sodan aikana noin neljänneksen. Ukrainan ilmapuolustusten lisäksi tappioita on tullut poikkeuksellisen usein sattuneista onnettomuuksista.

Yhdysvaltain puolustusministeriötä lähellä olevan Rand Corporation -ajatushautomon asiantuntija Michael Bohnertin mukaan laskuista unohdetaan kuitenkin koneiden suunniteltua suuremmasta käytöstä johtuvat kaluston poistot. Nämä luvut ovat merkittävästi sotatappioita suuremmat.

– Päivitettyihin tietoihin perustuen Venäjän ilmavoimat on kärsimässä noin 60 laskennallista koneen menetystä ylikäytön takia tänä vuonna, Bohnert sanoo Defense Newsin julkaisemassa kirjoituksessaan.

Hän puhuu nimenomaan ilmavoimien taktisesta kalustosta. Bohneritn mukaan tämä vastaa 26 tuliterää konetta. Hän huomauttaa Venäjän ilmavoimien hankkivan tällä hetkellä yhteensä vain parisenkymmentä uutta Su-30-, Su-34- ja Su-35-hävittäjää vuosittain.

Asiantuntija muistuttaa, että yli puolet Venäjän ilmavoimien taktisista koneista on yli 30 vuotta vanhoja. Tämä merkitsee, ettei niissä ollut sodan alkaessakaan enää merkittävästi lentotunteja jäljellä.

Michael Bohnert arvioikin kaluston kulumisen saattavan jo vaikuttaa Venäjän lento-operaatioihin. Ukrainan taivaalla nähdään nykyisin pääosin uudempia koneita. Vanhempaa kalustoa taas tuskin nähdään Venäjän mahdollisissa tulevissa sodissa.

Esimerkiksi Venäjän MiG-29-hävittäjiä ei ole nähty Ukrainassa käytännössä lainkaan.

– Kun niiden ikä otetaan huomioon, saattavat koneet olla joko sellaisia, ettei niitä voida enää huoltaa tai sitten niitä pidetään reservissä viimeistä tehtävää varten. Nämä ovat joka tapauksessa paperilentokoneita, on sitten kyse päivitysten puutteesta, selviytymiskyvystä tai iästä.

Bohnert arvioi, että sodan alussa Ukrainassa paljon taistelleet, mutta sittemmin liki kadonneet Su-24-rynnäkkökoneet saattavat niin ikään olla tulossa käyttöikänsä päähän.

Asiantuntijan mukaan Ukraina voi vauhdittaa Venäjän koneiden käytöstä johtuvia tappioita muun muassa iskuilla lentokentille. Tämä pakottaisi venäläiset operoimaan yhä kauempaa. Suurin mahdollisuus liittyy Michael Bohnertin mukaan kuitenkin tuleviin F-16-hävittäjiin. Tehokkaat ilmataistelukoneet pakottaisivat venäläiset käyttämään ilmataistelukoneita paljon nykyistä enemmän.

– Ilmapuolustuksen ampumatarvikkeiden ja hävittäjien saaminen on joka tapauksessa elintärkeää Ukrainan menestykselle, hän sanoo.

Bohnert laskee Venäjällä olevan yhteensä vain noin 300 Su-30-, Su-34- ja Su-35-konetta Ukrainassa käytettäviksi. Näiden uusimpien hävittäjien pudottaminen aiheuttaa laskennallisesti raskaimmat tappiot Venäjälle ja vaikuttaa eniten hyökkääjän kykyyn suorittaa esimerkiksi tuhoisia liitopommi-iskuja.

Tappioilla on merkitystä myös Euroopan puolustussuunnittelulle.

Kun myös vanha kalusto otetaan lukuun, on Venäjän ilmavoimilla korkeintaan 650 taktista konetta. Määrä vähenee nopeasti kaluston kulumisen takia. Michael Bohnertin mukaan numerot tulevat kuitenkaan tuskin vaikuttamaan Moskovan sodanjohdon käytökseen. Hän toteaa Venäjän osoittaneen, että se on valmis hyväksymään korkeita tappioita suhteessa verrattain vähäisiin voittoihin.

Nato-mailla on asiantuntijan mukaan puolestaan noin 800 viidennen sukupolven hävittäjäkonetta. Uusia saadaan lisäksi noin sata vuodessa.

– Tämä on enemmän kuin tarpeeksi Venäjän ilmavoimien torjumiseen ilmassa ja maahyökkäyksien suorittamiseen, etenkin kun otetaan huomioon Venäjän ilmatorjunnan huono suorituskyky Ukrainassa.

Michael Bohnertin mukaan on selvää, että Nato-maiden on lisättävä ilmasta ilmaan- ja ilmasta maahan -aseiden tuotantoa pelotevaikutuksen lisäämiseksi ja Ukrainan tukemiseksi. Venäjän ilmavoimien kutistuminen merkitsee kuitenkin hänen mielestään sitä, että puolustusliiton jäsenillä on varaa lahjoittaa entistä enemmän ampumatarvikkeita Ukrainalle ilman välitöntä huolta omista strategisista reserveistä.