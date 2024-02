Venäläisjoukot lähetettiin rynnäkköön, lähes kukaan ei palannut

Monet venäläissotilaat kuvailevat olosuhteitaan epäinhimillisiksi ja saamiaan käskyjä järjettömiksi, kertoo brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen X:ssä.

Hän on jakanut itsenäisen venäläismedia Verstkan julkaisun, jossa sotilaat kertovat olosuhteistaan taisteluissa Ukrainan sillanpääasemaa vastaan Krynkyssä Dnepr-joen rannalla Harkovan pohjoispuolella.

Osa sotilaista kuvailee tilannetta rintamalla teurastukseksi.

– Käskyt ovat typeriä. Kaikki ymmärtävät, että onnistuminen ei ole mahdollista, mutta silti heidät lähetetään kuolemaan, venäläissotilas kommentoi.

Ryhmä toisensa jälkeen on lähetetty epätoivoisiin hyökkäyksiin. Venäläissotilaat kertovat tietävänsä, että tehtävä eivät voi onnistua.

– Lähes kukaan ei palannut, venäläissotilas kommentoi.

Venäjän asevoimat tiedotti vallanneensa Krynkyn helmikuun 20. päivä. Monet asiantuntijat kyseenalaistivat tiedon.

Chris Owen huomauttaa venäläissotilaiden kertoneen, että seuraavana päivänä Krynkyssä kaatui lähes 200 sotilasta. Heidän mukaansa puolustajan sillanpääasemaa ei ole vallattu.

Verstkalle puhuneet venäläissotilaat kertovat, että joukot on usein jätetty yksin komentajien piilotellessa bunkkereissa kilometrien päässä. Erityisesti silloin sotilaiden parissa esiintyy epäinhimillisiä kurinpitomenetelmiä, kuten maakuoppaan sulkemista, kidutusta ja väkivaltaa.

4/ Group after group was sent to assault Krynky since November 2023 and "almost no one came back … This task was set constantly. During the whole time, a single person came [back] out of there. But they still sent and still send people there."https://t.co/Qc2cCGf5gP

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) February 23, 2024