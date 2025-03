Lähes kolmasosa autoilijoista ajaa renkaat mahdollisimman loppuun

Liikenneturva muistuttaa, että vaihtelevat kelit ja yöpakkaset voivat yllättää Etelä-Suomessakin, joten renkaidenvaihtoa kannattaa harkita tarkkaan. Talvirenkaiden ajaminen loppuun ja niiden käyttäminen niin sanotusti kesärenkaina ei myöskään ole suositeltavaa.

Talvirenkaita pitää käyttää maaliskuun loppuun asti, mikäli sää tai keli näin edellyttää. Jos olosuhteet ovat talviset ja tiet liukkaita, talvirenkaita on käytettävä maaliskuun jälkeenkin. Auton kuljettaja on vastuussa, että autossa on oikeanlaiset renkaat.

Liikenneturvan kyselytutkimuksen mukaan 97 prosenttia suomalaisista autoilijoista pitää tärkeänä, että auton renkaat ovat hyväkuntoiset. Saman tutkimuksen mukaan 30 prosenttia autoilijoista ajaa renkaat mahdollisimman loppuun ennen uusien hankkimista.

Hieman ristiriitaiselta tämä tulos vaikuttaa, toteaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Sami Kivilä.

– Valtaosa pitää tärkeänä, että auton renkaat ovat hyväkuntoiset, mutta toisaalta iso osa vastaajista sanoo ajavansa renkaat lähes loppuun. Renkaat ovat turvallisuuden kannalta yksi tärkeimmistä varusteista autossa. Ne ovat ainoa kosketuspinta auton ja tien välillä ja niiden kunto voi merkittävästi vaikuttaa ajoneuvon käyttäytymiseen ajon aikana, hän muistuttaa.

Mittaa renkaiden urasyvyydet ja tarkista ilmanpaineet

Renkaiden ilmanpaineita tulee seurata noin kerran kuukaudessa. Samassa yhteydessä kannattaa tarkistaa myös renkaiden urasyvyydet.

Lain mukaan talvirenkaiden urasyvyyden on oltava vähintään 3 mm ja kesärenkaiden 1,6 mm, mutta jo ennen näitä lukemia renkaat ovat menettäneet ison osan pito-ominaisuuksistaan.

– Uusissa talvirenkaissa kulutuspintojen urasyvyydet ovat noin 10 mm ja kesärenkaissa noin 8 mm. Urasyvyyksiä on syytä seurata ja hankkia uudet renkaat tarpeeksi ajoissa. Ennakointi kannattaa tässäkin asiassa, Kivilä painottaa ja toteaa, ettei talvirenkaita kannata ajaa loppuun kesärenkaina.

– Vaikka nastattomia talvirenkaita voi käyttää myös silloin, kun nastallisten talvirenkaiden sallittu käyttöaika on ohi, ei niitä ole suunniteltu kesäolosuhteisiin. Kuluneiden kitkarenkaiden ajo-ominaisuudet erityisesti märällä ja lämpimällä kelillä sekä äkkinäisissä tilanteissa ovat usein verraten huonot. Myös jarrutusmatka on kesärenkaita pidempi, Kivilä sanoo.

Renkaiden vaihtovinkit

1. Ajoita renkaanvaihto kelien mukaan ja mieti, missä ja milloin ajat, ettei keli pääse yllättämään.

2. Tarkista renkaiden kunto ja urasyvyydet. Hanki tarvittaessa uudet kumit alle.

3. Tarkista rengaspaineet sekä vaihdon yhteydessä että säännöllisesti sen jälkeen. Oikeat arvot löydät auton ohjekirjasta, polttoaineen täyttöluukusta tai kuljettajan ovenkarmista.

4. Nosta auto kunnon tunkilla ja oikeasta kohdasta. Nostokohdan voit tarkistaa auton ohjekirjasta.

5. Muista jälkikiristys vielä 50–100 kilometrin ajon jälkeen. Jälkikiristys on tehtävä aina, kun pyörä on ollut irti autosta.