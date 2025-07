Lähes kaikki käyttävät nyt turvavyötä – ennen se oli harvinaista

Turvavyön käyttö henkilöauton etuistuimella tuli pakolliseksi puoli vuosisataa sitten. Liikenneturvan seurannoista selviää, että ennen vuoden 1975 lakimuutosta turvavyötä käytti kaupunkialueella henkilöauton etupenkillä vajaa 10 prosenttia. Tänä päivänä turvavyön käyttöaste on jo lähemmäs sata prosenttia ja sen merkitys liikenneturvallisuudelle ymmärretään.

Liikenneturva on selvittänyt turvavyön käyttöä seurannoilla jo vuodesta 1966 alkaen. Viime vuonna tehtyjen seurantojen mukaan taajamien ulkopuolella etupenkillä matkustavista 98 prosentilla oli turvavyö kiinnitettynä. Taajamissa luku oli 97 prosenttia.

– Turvavyön käyttöaste hipoo sataa, mikä on hyvä, mutta myös ne muutamat prosentit, jotka eivät käytä koskaan tai käyttävät vain joskus turvavyötä, olisi tärkeää saada kiinnittämään se aina ennen matkaa, painottaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Minna Jokinen tiedotteessa.

Liikenneturvan kyselyn mukaan ihmiset kokevat turvavyön tärkeäksi turvavarusteeksi. Vain muutama vastaaja ajatteli, että sillä ei olisi mitään merkitystä.

– Kun tämä asenne saadaan siirrettyä suoraan käyttäytymiseen, niin turvavyön käyttöprosentti olisi täydet sata. Se on toki tavoitteemme, Jokinen vahvistaa.

Turvavyömuistuttimet alkavat olla autoissa jo arkipäivää.

– Auton on oltava aika vanha, ettei mitään ääntä kuuluisi, jos turvavyön jättää auki. Turvavyömuistutin ei kilkata turhaan, sillä turvavyö turvaa vain oikein kiinnitettynä. Tämä tarkoittaa, että se on riittävän napakasti kiinni, lantio-osa on kiristetty eikä vyö ole kierteillä. Olkanauhan on kuljettava keskellä olkapäätä, ei kainalon alla tai selän takana, muistuttaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Mari Matikainen.

Viimeisimmän OTI-turvavyöraportin mukaan vuosina 2017–2021 tapahtuneissa kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa turvavyö olisi voinut pelastaa 114 henkilöä. Lisäksi kymmenet olisivat selvinneet turvavyötä käyttämällä lievemmillä vammoilla.

Turvavyön käyttöpakko henkilöauton etuistuimilla on ollut vuodesta 1975 ja takaistuimilla vuodesta 1987 alkaen. Asennuspakko etuistuimille astui voimaan jo vuoden 1971 alussa.

Liikenneturva selvitti suomalaisten ajatuksia liikenteestä kyselyllä keväällä 2025. Kyselyn toteutti Verian ja siihen vastasi yhteensä 1212 henkilöä, joista autoilevia on 82 prosenttia.