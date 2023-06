Lähes 40 taksia joutunut varkauden kohteeksi

Länsi-Uudenmaan poliisilla on alkuvuodelta tiedossa merkittävä määrä takseihin kohdistuneita varkauksia Espoossa. Tekijät vievät kuljettajien omaisuutta ja taksivarusteita.

Poliisilla on tiedossa Espoosta vuoden alusta lähtien ainakin 38 tapausta, jossa taksiin on kohdistunut varkaus. Kesän alettua ja etenkin juhannuksena, jolloin alueilla on ollut hiljaista yöaikaan, näkyi kasvupiikki varkauksien määrissä.

Varkauksia on tapahtunut etenkin Espoon Keskuksen, Kirstinmäen ja Kuurinniityn alueilla, mutta tapauksia on ollut laajemminkin ympäri Espoota.

Tyypillisesti tekijä on rikkonut taksin ikkunan ja vienyt autosta irtainta omaisuutta ja takseihin kuuluvaa varustusta, kuten taksamittareita. Tekijät ovat iskeneet useimmiten yöaikaan. Poliisi tutkii tapauksia nimikkeellä varkaus.

– Mikäli mahdollista, sekä taksien että muidenkin autojen kuljettajien on suositeltavaa välttää pysäköimistä sellaiseen paikkaan, joka on syrjäinen ja valaisematon. Irtain omaisuus on hyvä sijoittaa pois näkyvistä, poliisi ohjeistaa tiedotteessa.