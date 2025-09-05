Verkkouutiset

Tutkimuksessa analysoitiin yhteensä lähes 30 000 potilaan aineistoa. / LEHTIKUVA / RITVA SILTALAHTI

Lääkkeen vaihto voi vähentää riskiä kuolla sydänkohtaukseen

  • Julkaistu 05.09.2025 | 17:30
  • Päivitetty 05.09.2025 | 15:15
  • Terveys
Aspiriinia tehokkaampia vaihtoehtoja on tarjolla sydänsairauksista kärsiville.
Miljoonat ihmiset käyttävät länsimaissa aspiriinia eli asetyylisalisyylihappoa sydänkohtausten ja infarktien riskin vähentämiseksi.

Imperial College London -yliopiston tutkijoiden johtama ryhmä teetti selvityksen, jonka perusteella lääkkeen vaihtamiselle voi olla perusteita.

Verihyytymiä ehkäisevän klopidogreeli voi ehkäistä kuolemanriskiä verrattuna aspiriiniin. Havainnot on julkaistu arvostetussa Lancet-tiedelehdessä.

Tutkimusryhmä kävi läpi seitsemän satunnaisotannalla toteutettua tutkimusta, joissa oli mukana yhteensä lähes 29 000 sydänsairauksista kärsivää potilasta. Heille oli määrätty lääkkeeksi joko klopidogreeliä tai aspiriinia.

Times-lehden mukaan klopidogreeliä ottaneilla oli 14 prosenttia pienempi riski sydänkohtaukselle, infarktille tai kuolemalle sydämeen liittyvän sairaskohtauksen seurauksena.

Havainto vaikutti pätevän jopa potilaille, joiden ei olisi oletettu saavan yhtä suurta hyötyä lääkkeestä geneettisten tai kliinisten tekijöiden vuoksi.

