Opettaja keräsi oppilaiden puhelimet pois Espoossa. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Lapsille halutaan lupa pitää puhelinta koulussa, Lääkärilehti kertoo pyynnöistä

  • Julkaistu 25.08.2025 | 14:05
  • Päivitetty 25.08.2025 | 14:20
  • Lapset ja nuoret
Vanhemmat ovat alkaneet kysyä lääkäreiltä puoltavia lausuntoja lapsen puhelimen käyttöön.
Elokuun alussa voimaan tulleeseen koulujen kännykkäkieltoon pyritään saamaan poikkeuslupia lääkäreiden avulla, kertoo Lääkärilehti.

Tampereen yliopiston nuorisopsykiatrian professori, ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala sanoo, että nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoitoon on alkanut tulla vanhempien yhteydenottoja, joissa toivotaan lääkärinlausuntoa sen tueksi, että lapsi saisi käyttää puhelinta koulupäivän aikana.

Perusteluna on ollut muun muassa se, että nuori tarvitsee välttämättä yhteyden vanhempaansa ahdistuksen hallitsemiseksi.

Kaltiala muistuttaa, että nuoruuteen kuuluu asteittainen irrottautuminen vanhemmista.

– Mikään mielenterveydenhäiriö ei edellytä nuoruusikäiseltä eristäytymistä kännykkäkuplaan nuoren ja vanhemman välille, Kaltiala sanoo.

Hänen mielestään lääkäreille tulevat lausuntotoiveet kertovat jo itsessään, että kännykkäkiellolle olisi ollut oikea aika vuosia sitten.

Kaltialan mukaan koulussa on hyvä sopia vaihtoehdot, kenen puoleen voi kääntyä ja mitä voi tehdä, jos alkaa ahdistaa.

– Ahdistuskuplasta pitää vain tulla pois, siihen ei tarvitse hiljalleen vieroittaa. Eli kännykkä pois ja muut tukitoimet käyttöön.

