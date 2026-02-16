Lääkäri Ylelle: Työpaikkojen virkistyspäivät ovat hukkaan heitettyä rahaa

Työntekijöiden hyvinvointia pyritään parantamaan väärillä keinoilla, työterveyshuollon erikoislääkäri Eira Roos sanoo Ylelle.

Hänen mukaansa yleinen harha liittyy ajatukseen, että työkyky ja organisaation tulos paranevat, kun yksilöä kehitetään ja huolletaan. Roos viittaa esimerkiksi työpaikkojen virkistyspäiviin, joiden sisältö poikkeaa oleellisesti työnteosta.

Hänen mukaansa selvitykset osoittavat, että niiden hyöty työssä jaksamisessa jää olemattomaksi. Sama pätee lääkärin mukaan liikuntaetuihin, työmatkapyöriin ja toistuviin hyvinvointikyselyihin.

– Jos ajatellaan, että niillä pystytään vaikuttamaan työhyvinvointiin, se on harhakäsitys. Se on hukkaan heitettyä rahaa, Roos sanoo Ylelle.

Lääkäri painottaa, että todellinen työhyvinvointi syntyy työssä ja siitä, että työ sujuu ja siinä on mahdollisuudet onnistua. Siksi erilaisten virkistyspäivien ja virike-etujen sijaan olisi tärkeämpi panostaa siihen, että työnteko sujuu ongelmitta.