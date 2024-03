IS: Lääkäri varoittaa sähkötupakan käytöstä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan sähkötupakointi on yleistynyt viime vuosina erityisesti 14–20-vuotiaiden ikäryhmässä.

Pojista sähkösavukkeita käytti päivittäin kuusi ja tytöistä viisi prosenttia. Kertakäyttöiset ja värikkäät vape-laitteet ovat suosittuja makuaineiden ja sosiaalisen median näkyvyyden vuoksi.

Keuhkosairauksien erikoislääkäri, keuhkosairausopin professori Tuula Vasankari huomauttaa Ilta-Sanomille, että käyttäjä hengittää haitallisia aineita, vaikka tuotteessa ei olisi nikotiinia. Monet nesteistä sisältävät glyserolia.

– Keuhkojen pinta-ala on valtava, ja kaikki mitä sinne hengitetään, pääsee verenkiertoon, Vasankari sanoo.

Vapettaminen on suhteellisen tuore ilmiö, joten sen käytöstä ei ole kertynyt pitkäaikaistietoa. Erikoislääkärin mukaan kyseessä on kuin iso ihmiskoe. Tutkimuksissa on saatu viitteitä samankaltaisista vaikutuksista kuin keuhkoahtaumataudissa.

Tuula Vasankarin mukaan vapettamisessa vedetään keuhkoihin ”aikamoista moskaa”.

– Keuhkolääkärinä uskon, että ongelmia tulee, kun jo nuorena aloitetaan ja tarpeeksi pitkään vapetetaan, Vasankari toteaa IS:lle.