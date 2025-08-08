Lääkäri Kotiliedelle: Tällaisesta uimavedestä voi sairastua

Itämeri on Vibrio-bakteerille otollinen elinympäristö, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma Kotiliesi-lehdelle.

Vibrio-suvun bakteerit voivat aiheuttaa lievää vatsatautia, ulkokorvan tulehduksen ja vaikeimmassa tapauksessa verenmyrkytyksen.

Kesällä 2025 viisi Itämeren rannikkovesissä uinutta on sairastunut vakavaan vibrioosiin. Hellejakso lämmitti merivettä, mikä lisäsi bakteerien määrää.

– Vibrio-bakteereita esiintyy Itämeren kaltaisessa, lievästi suolapitoisessa murtovedessä, mutta ei järvissä, lammissa eikä joissa. Vibriot pitävät lämpimästä, ja niiden määrä murtovedessä lisääntyy, jos hellejaksot kestävät pitkään, Lakoma sanoo.

Lakoman mukaan meriveteen ei kannata mennä, jos iho on rikkoontunut.

– Jos taustalla on jokin immuniteettia alentava perussairaus tai lääkitys, uida kannattaa mieluummin järvivedessä, lammessa tai joessa, joista vibrioosia ei voi saada.

Perusterveen ja terveihoisen ai kannata vältellä meressä uimista.

– Suurin osa ihmisistä voi uida merivedessä aivan turvallisesti, Lakoma ohjeistaa.

Vibrioosin voi Lakoman mukaan saada myös merivesistä pyydetyistä ja huonosti kypsennetyistä äyriäisistä. Sellaisia tapauksia on hänen mukaansa tavattu lähinnä ulkomailla.