Laaja ohjushyökkäys Ukrainaan, ilmatorjunta tuhonnut kohteita

Venäjä on toteuttanut torstain ja perjantain välisenä yönä mittavan räjähdelennokki- ja ohjushyökkäyksen useita eri Ukrainan kaupunkeja vastaan.

Räjähdyksiä kuultiin perjantaiaamuna muun muassa Kiovassa, Harkovassa ja Odessassa. Ilmatorjunnan kerrotaan tuhonneen monia kohteita.

Economist-lehden mukaan Kiovan keskusta on tällä hetkellä täynnä paloautoja. Dnipron kaupungissa ostoskeskus on tulessa ja Harkovassa sairaalaan on osunut. Torjuttujen ohjusten ja räjähdelennokkien putoavat kappaleet ovat aiheuttaneet tulipaloja monin paikoin.

Patriot-torjuntaohjusten sanotaan olleen aktiivisia Kiovan lähellä.

Iranin toimittamat Shahed-lennokit aiheuttivat puolenyön jälkeen vaurioita Odessassa ja Lvivissa. Harkovan asukkaat kertoivat kuulleensa ainakin neljä räjähdystä perjantaiaamuna.

Venäjän iskut Ukrainan energiainfrastruktuuria vastaan ovat jääneet vähäisiksi viime vuoteen verrattuna. Asiantuntijat selittävät käännettä Venäjän ohjuspulalla ja Ukrainan aiempaa paremmalla ilmatorjuntakalustolla.

Tuoreimpia iskuja on pidetty Kremlin kostona maihinnousualuksen upottamiselle miehitetyllä Krimin niemimaalla sijaitsevan Feodosian satamassa aiemmin tällä viikolla. Ukraina iski kohteeseen risteilyohjuksilla.

The moment when the parts of a russian rocket hit an apartment building in Kyiv, less than 30 minutes ago…#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/yVe6ZeRfLo — Ratilda Hoyden (@RatildaHoyden) December 29, 2023

Massive aerial attack against Ukraine by Russia all the night:

Shahed drone hits in Odesa and Lviv after midnight.

And early morning missile strikes against Kharkiv, Dnipro, Kyiv with all types of missiles, air defense is activehttps://t.co/IK3kMrX3DT pic.twitter.com/ax1Yt3Yt5x — Liveuamap (@Liveuamap) December 29, 2023

*Very* loud in Kyiv right now – sounds like Patriots working. — Oliver Carroll (@olliecarroll) December 29, 2023

Central Kyiv now buzzing with the sounds of fire engines. This has been a serious Russian attack this morning. More missiles reportedly coming its way. In Dnipro, a shopping centre is on fire. In Kharkiv, a hospital was damaged. — Oliver Carroll (@olliecarroll) December 29, 2023

Day 674 (Kyiv. sounds of explosions, air defense is working ) 🇺🇦👊 #Ukraine — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) December 29, 2023