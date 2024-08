Yli puolet kansainvälisistä osaajista suosittelisi Suomea asuinpaikkana

Tekniikan akateemisten ja Insinööriliiton kansainvälisille osaajille tekemän kyselyn vastaajista 58 prosenttia pitää Suomen mainetta hyvänä kansainvälisten osaajien silmissä. 52 prosenttia suosittelisi Suomea asuin- ja työskentelypaikaksi ulkomaalaiselle.

Kuitenkin peräti 89 prosenttia vastaajista pitää nykyistä maahanmuuttokeskustelua huolestuttavana.

Myös tulevaisuus nähdään synkkänä. 81 prosenttia vastaajista oli eri mieltä väitteen Suomi on parempi paikka maahanmuuttajille viiden vuoden päästä kanssa. Kuitenkin 85 prosenttia haluaisi jäädä Suomeen pysyvästi tai pidemmäksi aikaa.

Tekniikan akateemisten ja Insinööriliiton tekemä Survey for international experts in Finland 2024 -selvitys keräsi yli 1 000 vastausta.

Liittojen mukaan Suomi työntää kansainväliset osaajat pois maasta.

– Tilanne on kestämätön. Suomi on ajamassa ulos maasta juuri ne henkilöt, jotka ovat tekemässä täällä tulevaa talouskasvua. Päättäjien on turha puhua kauniita juhlapuheissa, jos suomalainen todellisuus näyttäytyy ulkomaalaisille näin luotaantyöntävänä, sanoo Tekniikan akateemisten yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela tiedotteessa.

– Osaajista kilpaillaan työmarkkinoilla tosissaan. Kansainväliseen kilpailuun ei voi osallistua savupirtistä vieraita kyräillen. Kyky houkutella ja rekrytoida kansainvälisiä osaajia on Suomelle keskeistä, toteaa Insinööriliiton juristi Maria Jauhiainen.

Valtaosa kyselyyn vastanneista toimii Suomessa vähintään asiantuntijatehtävissä vakituisessa työsuhteessa ja on asunut täällä useamman vuoden. Valtaosalla vastaajista on parisuhde tai perhe Suomessa.

Yli 40 prosenttia selvitykseen vastanneista kertoi kokeneensa syrjintää rekrytointitilanteissa. Syiksi ilmoitettiin esimerkiksi puutteellinen suomen kieli sekä se, että täkäläisillä työmarkkinoilla ei arvosteta Suomen ulkopuolella tehtyjä tutkintoja ja työkokemusta. Eniten syrjintäkokemuksia oli Afrikasta ja Aasiasta tulleilla asiantuntijoilla.

Työpaikan saamisen jälkeen moni ulkomaalainen kokee tilanteensa helpottuvan. 64 prosenttia sanoi saavansa työpaikalla aina tai usein tasavertaista kohtelua kantasuomalaisten kanssa. Yli puolet kertoi tilanteensa työpaikalla olevan vakaa.

Vastaajista 67 prosenttia oli mielestään erittäin hyvin tai hyvin integroitunut suomalaiseen yhteiskuntaan. Suurimman osan mielestä nykyinen työ vastasi hyvin omaa osaamista ja oli sopiva omaa urakehitystä ajatellen.