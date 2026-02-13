Kysely: Yli puolet pitää perintöveroa epäoikeudenmukaisena

56 prosenttia suomalaisista pitää perintöveroa melko tai erittäin epäoikeudenmukaisena, ilmenee Ajatuspaja Toivon IRO Researchillä teettämästä kyselystä.

Vain joka kymmenes on sitä mieltä, ettei perintövero ole lainkaan epäoikeudenmukainen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kyselyssä selvitettiin suhtautumista perintö- ja lahjaveroon puoluekannan mukaan.

Oikeistopuolueiden kannattajissa epäoikeudenmukaisuuden käsitys on vahvinta. Kokoomuksen kannattajista 69 prosenttia kokee perintö- ja lahjaveron epäoikeudenmukaiseksi. Perussuomalaisten kannattajista näin ajattelee 74 prosenttia, keskustan kannattajista 52 prosenttia ja SDP:n kannattajista 51 prosenttia, kysely kertoo.

Vihreidenkin kannattajien keskuudessa verolaji aiheuttaa enemmän negatiivisia (39 prosenttia) kuin positiivisia (27 prosenttia) vastauksia. Vasemmistoliiton kannattajissa arvio kääntyy keskimäärin oikeudenmukaisuuden puolelle.

– Perintö- ja lahjavero aiheuttaa vahvoja tunteita. Siksi ei ole ihme, että veron poistosta tai säilyttämisestä viime aikoina käyty keskustelu on ollut erityisen väkevää, sanoo ajatuspaja Toivon toiminnanjohtaja Raine Tiessalo tiedotteessa.

Henkilökohtaisten tuntemusten lisäksi kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset mieltävät perintö- ja lahjaveron merkityksen Suomen taloudelle ja yhteiskunnalle.

Poimintoja videosisällöistämme

Tästä näkökulmasta kielteisyys loivenee. Koko kansasta 39 prosenttia pitää verolajia haitallisena ja 32 prosenttia vastaajista ei näe haittoja.

Perussuomalaisten (65 prosenttia), kokoomuksen (53 prosenttia), RKP:n (42 prosenttia) ja keskustan (40 prosenttia) tukijat pitävät verolajia keskimäärin haitallisena yhteiskunnalle. SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajien keskuudessa verolaji nähdään keskimäärin useammin positiivisena kuin negatiivisena.

– Vaikka perintö- ja lahjaveron kertymä on yli miljardi euroa vuosittain, yhteiskunnallista keskustelua verolajin legitimiteetistä on hyvä käydä avoimesti ja aktiivisesti. Pitkäaikaisesti epäoikeudenmukaiseksi koetut verot ovat omiaan nakertamaan luottamusta verojärjestelmään ja lopulta koko demokraattiseen päätöksentekoon, Tiessalo sanoo.

Kyselyn tuloksista selviää myös, että veron vaikutus omaan talouteen koetaan puoluekantaan katsomatta suhteellisen pienenä ja että enemmistö suomalaisista haluaisi poistaa kokonaan perintöjen verotuksen tai keventää veroa.

Suomalaisten veromielialat –kyselyraportin mukaan kansalaisten asenteet veroja kohtaan ylipäänsä ovat hyvin kriittisiä. Enemmistö vastanneista pitää Suomen kokonaisveroastetta suhteessa kansantuotteeseen liian korkeana.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Enemmistö suomalaisista kokee myös henkilökohtaisen verorasitteensa liian painavana. Lisäksi tuloksista käy ilmi, että enemmistö suomalaisista – puoluekannasta riippumatta – haluaisi verottaa mieluummin haittoja ja kulutusta kuin työntekoa.

IRO Researchin tekemään kyselyyn vastasi 1000 suomalaista IroNet-kuluttajapaneelissa 20.-28.1.2026.