Kyprokselle Britannian RAF Akrotirin lentotukikohtaan iskeytyneessä iranilaisessa hyökkäysdroonissa oli venäläisvalmisteinen navigointijärjestelmä, jollainen oli löytynyt Ukrainan ilmatorjunnan alas ampumasta Geran-droonista ensi kertaa kolme kuukautta aikaisemmin. Tämä oli ensimmäinen vahvistus sille, että Venäjä toimittaa komponentteja iranilaisiin asejärjestelmiin, joita Teheran käyttää käynnissä olevassa sodassa.

RAF Akrotiriin lentäneen droonin laukaisi ilmeisesti Libanonissa toimiva äärijärjestö Hizbollah. Löydetty komponentti on Kometa-B-navigointijärjestelmä, venäläisvalmisteinen häirintää sietävä moduuli, jonka Ukrainan ilmapuolustus löysi joulukuussa 2025.

Kometa-B on valmistajan uuden sukupolven navigointisiru, jota Venäjä käyttää Shahed-tyyppisten droonien lisäksi myös liitopommeissa. Britannian sotilastiedustelu on lähettänyt kaikki löydetyt komponentit Britanniaan lisäanalyysiä varten.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi 6. maaliskuuta 2026 olevansa varma, että Venäjä toimittaa elektroniikkaa Iranin Shahedeihin, joita Teheran käyttää nyt Lähi-idän maita ja Azerbaidžania vastaan. Britit tukivat tätä arviota vain kaksi päivää myöhemmin fyysisillä todisteilla.

Venäjä ei toimita Iranille ainoastaan komponentteja. Britannian asevoimien komentaja kenraali Richard Knighton on sanonut Kremlin toimittaneen ”ilman epäilystäkään” Iranille myös maalitietoja – mukaan lukien Yhdysvaltojen sotalaivojen ja lentokoneiden sijainteja.

– Tämä on akseli, jota meidän täytyy vaatia vastuuseen. Iranin ja Venäjän välinen yhteistyö tekee niiden joukoista kyvykkäämpiä ja vaarallisempia, Knighton sanoi.

Hän myös vahvisti RAF Akrotiriin kohdistuneen hyökkäyksen takana olleen Libanonissa toimivan ryhmän, jonka hän uskoo olevan Hizbollah.

Venäjän Lontoon suurlähettiläs Andrei Kelin ei edes yrittänyt kieltää Moskovan osuutta konfliktissa. Hän sanoi 7. maaliskuuta, että hänen maansa ”ei ole puolueeton” kuvaten Venäjän aseman olevan ”Iranin tukija”.