Kymmeniä Kiinan sotilaskoneita ja useita laivoja Taiwanin ympärillä

Taiwanin puolustusministeriö soittaa hälytyskelloja Kiinan ilmavoimien ja laivaston toiminnasta saarivaltion lähialueilla.

Ministeriö on julkaissut virallisella tilillään alta löytyviä tiedotteita ja karttakuvia kiinalaisten toiminnasta. Niiden perusteella viikonloppu on ollut varsin vilkas. Yhteensä kymmenet kiinalaiset koneet ja useat sota-alukset näyttävät operoineen eri puolilla Taiwania ympäröiviä merialueita lauantaina ja sunnuntaina.

– Tilannetta on seurattu ja siihen on vastattu, Taiwanin puolustusministeriö sanoo.

Julkaistun aineiston mukaan Taiwanin lähialueilla havaittiin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 16 Kiinan ilmavoimien konetta, kuusi Kiinan laivaston laivaa ja kaksi muuta Kiinan viranomaisten alusta. 13 kiinalaiskoneen kerrotaan lentäneen Taiwanin ilmapuolustusalueelle. Vastaavasta kerrottiin myös lauantaina.

Taiwanin puolustusministeriö tiedotti tänään Suomen aikaa yhdeksältä aamulla, että siihen mennessä oli havaittu jo yli 18 kiinalaista sotilaslentoa. Kiinan ilmavoimien ja merivoimien kerrotaan harjoitelleen yhteistoimintaa. Taiwanin ilmavoimien sanotaan seuranneen tapahtumia. Tämän tarkemmin taiwanilaisten reaktioita ei ole avattu.

Kiina on tehnyt viime aikoina runsaasti laajoja ja aggressiivisia harjoituksia Taiwanin lähellä. Paikoin toimintaa on kuvattu jopa saaren ”saartamiseksi”. Kiinan on arvioitu seuraavan tarkasti Yhdysvaltain reaktioita uhkaaviin toimiin.

Taiwanin puolustuksen asiantuntija, sotatutkija ja Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan varoitti hiljattain, että Kiinan yhä suurempi ja tiuhempaan tapahtuva sotilaallinen toiminta Taiwanin lähellä tekee siihen reagoimisesta entistä vaikeampaa.

LUE MYÖS:

Evp-kenraalilta varoitus Taiwania saartavista Kiinan aluksista – ”Voi muuttua todeksi”

16 PLA aircraft, 6 PLAN vessels and 2 official ships operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 13 out of 16 sorties crossed the median line and entered Taiwan’s northern, southwestern and eastern ADIZ. We have monitored the situation and responded. pic.twitter.com/txiflOQhxD — 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) May 18, 2025