Kylmäpäinen ukrainalaismies tuhosi Venäjän räjähdedronen paljain käsin

Avointen lähteiden tiedusteluun erikoistunut analyytikko Andrew Perpetua on jakanut X-palvelussa videomateriaalia (jutun alla), joka näyttää ukrainalaismiehen tuhoavan venäläisen FPV-räjähdedronen paljain käsin.

Video näyttää, kuinka venäläinen drone havaitsee maantiellä kulkevan ukrainalaisen siviilin ja kiertää tämän taakse lähelle maanpintaa.

– Kuten videolta näkyy, drone valmistautui hyökkäämään siviilin kimppuun, kun toinen siviili hyökkäsi sen kimppuun takaapäin, Perpetua sanoo.

Dronen takaapäin yllättänyt siviili nappaa laitteesta kiinni ja paiskaa sen maahan voimalla. Tämän jälkeen mies irrottaa droneen asennetun räjähteen ja kytkee savuavan akun pois päältä.

Perpetua huomauttaa, että tämä on vaarallista, koska räjähde voi räjähtää. Tällä kertaa näin ei käynyt, ja hyökkääjän drone tuhoutui.

Ukraina ja Venäjä turvautuvat voimakkaasti droneihin ja ovat kehittäneet niiden käyttöä Ukrainan rintamalla.

Lennokit ja dronet aiheuttavat valtaosan uhreista etulinjassa

Venäjän kerrotaan ottaneen dronejen käytössä edistysaskelia, jotka vähentävät Ukrainan tällä saralla aiemmin nauttimaa etulyöntiasemaa.