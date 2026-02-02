Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen ECMWF:n uuden kuukausiennusteen mukaan sää jatkuu tavanomaista kylmempänä ainakin seuraavat neljä viikkoa, kertoo Foreca.
Helmikuu on alkanut suuressa osassa maata huomattavan kylmänä. Maan eteläosassakin pakkasta on ollut yleisesti öisin 20–30 astetta. Viikon edetessä kireimmät pakkaset hieman hellittävät, mutta pakkasta voi olla etelää myöten yli 20 astetta. Maan pohjoisin osa näyttää olevan tällä viikolla Suomen lauhin paikka. Ylimmillään lämpötila voi keskiviikkona kivuta lähelle nollaa.
Helmikuun toisella viikolla säähän ei ole luvassa muutosta. Koko maassa on yhä tavanomaista kylmempää ja vähäsateisempaa. Foreca kertoo, että keskipitkän ennusteissa näkyy ajoittaisia lumisateita. Selkeinä hetkinä pakkanen voi edelleen olla kireää eteläistä Suomea myöten.
Kolmannella viikolla keskilämpötila jää yhä koko maassa tavanomaista alhaisemmaksi. Tosin ennusteen mukaan hieman lauhempienkin ilmojen virtaaminen Suomeen voi olla mahdollista.
Kylmälle säälle ei näy loppua helmikuun viimeiselläkään viikoilla. Sää siis jatkuu tavanomaista kylmempänä, mutta epävarmuus on ennusteessa jo suuri.
Tuore kuukausiennuste: Kylmälle säälle ei näy loppua – Forecan sääuutiset ja blogi https://t.co/NRFc9H3ZHH #forecasuomi
— Foreca Suomi (@forecasuomi) February 2, 2026