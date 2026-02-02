Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Jalankulkijoiden hengitys höyryää Helsingissä pakkaspäivänä. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Kylmälle säälle ei näy loppua

  • Julkaistu 02.02.2026 | 19:01
  • Päivitetty 02.02.2026 | 19:01
  • Sää
Ennusteen mukaan pohjoisessa on lauhempaa kuin etelässä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen ECMWF:n uuden kuukausiennusteen mukaan sää jatkuu tavanomaista kylmempänä ainakin seuraavat neljä viikkoa, kertoo Foreca.

Helmikuu on alkanut suuressa osassa maata huomattavan kylmänä. Maan eteläosassakin pakkasta on ollut yleisesti öisin 20–30 astetta. Viikon edetessä kireimmät pakkaset hieman hellittävät, mutta pakkasta voi olla etelää myöten yli 20 astetta. Maan pohjoisin osa näyttää olevan tällä viikolla Suomen lauhin paikka. Ylimmillään lämpötila voi keskiviikkona kivuta lähelle nollaa.

Helmikuun toisella viikolla säähän ei ole luvassa muutosta. Koko maassa on yhä tavanomaista kylmempää ja vähäsateisempaa. Foreca kertoo, että keskipitkän ennusteissa näkyy ajoittaisia lumisateita. Selkeinä hetkinä pakkanen voi edelleen olla kireää eteläistä Suomea myöten.

Kolmannella viikolla keskilämpötila jää yhä koko maassa tavanomaista alhaisemmaksi. Tosin ennusteen mukaan hieman lauhempienkin ilmojen virtaaminen Suomeen voi olla mahdollista.

Kylmälle säälle ei näy loppua helmikuun viimeiselläkään viikoilla. Sää siis jatkuu tavanomaista kylmempänä, mutta epävarmuus on ennusteessa jo suuri.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)