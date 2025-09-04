Verkkouutiset

Sanna Marin ilmoitti vuoden 2023 vaalitappion jälkeen, ettei hae jatkoa SDP:n puheenjohtajana. Hieman myöhemmin hän luopui myös kansanedustajan tehtävistään. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Kylmää vettä Sanna Marinin hallituksen pohjasta haaveileville

  • Julkaistu 04.09.2025 | 12:45
  • Päivitetty 04.09.2025 | 14:32
  • Politiikka, SDP
SDP vie äänestäjiä muilta punavihreiltä puolueilta.
Oppositiopuolue SDP:n kannatus nousi Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa 25,8 prosenttiin. Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) huomauttaa blogissaan, että SDP:n kasvava kannatus näyttää tulevan muista oppositiopuolueista.

SDP:n kannatus nousi edellisestä mittauksesta 1,1 prosenttiyksikköä. Vasemmistoliitto menetti kannatustaan 0,6 prosenttiyksikköä. Vihreillä kannatuksen pudotus oli 0,9 prosenttiyksikköä.  Keskusta menetti kuukaudessa 0,4 prosenttiyksikköä.

– Viime vaalikauden vihervasemmistohallituksen puolueista kaikki muut menettävät kannatustaan, kun alaspäin Ylen elokuun gallupissa tulee niin keskusta, vihreät kuin vasemmistoliittokin. Edellishallituksen paluusta jo tällä viikolla haaveilleille Yle-gallup siis toi kylmää vettä, Timo Heinonen kirjoittaa.

– Vihervasemmistohallituksen haaveet siis nojaavat nyt entistä vahvemmin vain SDP:n varaan, kun myös hallituspohjaa tukeneen keskustankin kannatus on kääntynyt jälleen laskuun.

Viime vaalikauden [2019–2023] hallituspohjassa olivat SDP, keskusta, vasemmistoliitto, vihreät ja RKP. Sama hallituspohja toimi sekä Antti Rinteen (sd.) että Sanna Marinin (sd.) hallituksissa.

Gallupissa kokoomus jatkaa toiseksi suosituimpana puolueena 19,2 prosentin kannatuksella. Puolueen kannatus nousi edellisestä mittauksesta. Perussuomalaisille mitattiin 12,8 prosenttia.

