Kylmä pakkassää ei väisty lähiviikkoina

Pakkanen kiristyy alkavalla viikolla koko maassa, eikä muutosta ole luvassa. Asiasta kertoo Foreca.

Huomenna maanantaina Suomen yllä liikkuu hajanaisia lumisadealueita. Päivän edetessä lumisateet kuitenkin väistyvät, ja sen jälkeen loppuviikon säässä ei ole luvassa suuria muutoksia.

Koko viikosta on siis tulossa enimmäkseen poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Pilvisillä alueilla voidaan nähdä heikkoja lumisateita. Elohopea vajoaa alas viikon edetessä.

Vaihteleva pilvisyys kuitenkin hankaloittaa lämpötilojen ennustamista, sillä selkeässä säässä sää kylmenee paljon helpommin kuin pilvisessä. Vastaavasti pakkassäässä pilvisyys on erittäin vaikeasti ennustettavissa.

– Meteorologina tekisikin mieli päästä lisäämään paikallisennusteisiin lämpötilaan lause “pilvisyyden rakoillessa pakkasta on 5–10 astetta enemmän”, tiivistää Forecan meteorologi Joanna Rinne.

Vaikka ennustettavuus onkin ensi viikolla vaikeaa, se voidaan sanoa, että leutoja kelejä ei ole luvassa.

Etelässä ja maan keskiosissa pakkasta on 5–15 astetta, pohjoisessa taas 10–20 astetta. Viikonloppua kohden pakkanen kiristyy etelä- ja keskiosissa 10–20 asteeseen, ja pohjoisessa päästään hytisemään 20–30 asteessa.

Edellä mainitut luvut ovat päivälämpötiloja. Tätäkin kylmempiin lukuihin päästään öisin, jos taivas pysyy pitkään selkeänä.