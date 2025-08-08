Kyky heikkenee: Ainakin puolet Venäjän kalliista tutkakoneista on romuna

Venäjä on saattanut menettää jopa puolet tutkakoneistaan, laskeskelee Euromaidapress.

Ukraina on tuhonnut tai ainakin vaurioittanut ainakin neljää Venäjän Beriev A-50U -tutkakonetta sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan talvella 2022. Viimeisin koneista kärsi vahinkoa Ukrainan operaatio hämähäkinverkossa kesäkuun alussa.

Itävaltalainen ilmailuasiantuntija Tom Cooper laski talvella 2024 kaikista valmistetuista A-50U -tutkakoneista ja niistä saatavilla olevista kuvista ja tiedoista, että kun koneita oli täysimittaisen hyökkäyksen alussa arviolta seitsemän, niitä olisi talvella 2024 ollut enää neljä.

Kesäkuun alussa Ukraina iski rekkoihin piilotetuilla lyhyen kantaman taistelulennokeilla viiteen Venäjän asevoimien lentotukikohtaan ja tuhosi ja vahingoitti useita koneita. Ivanovon kentällä vaurioitui tai tuhoutui ilmeisesti myös yksi A-50U -tutkakone.

Tämä tarkoittaa, että tutkakoneita olisi enää kolme – ehkä neljä, jos joku vaurioituneista koneista on saatu korjattua. Se on kuitenkin merkittävästi vähemmän kuin talvella 2022. Kyvykkyys on heikentynyt voimakkaasti. Tämä merkitsee Venäjän aiemman toiminnan perusteella sitä, että jäljellä olevaa kalustoa pyritään suojelemaan entistä paremmin ja kynnys koneiden käyttöön nousee todella suureksi.

Euromaidanpress kertookin nyt, että ilmailun satelliittikuvia seuraava ja tutkiva AviVector-yhteisö on havainnut yhden näistä jäljellä olevista A-50U-tutkakoneista. Se on Pohjois-Venäjän ikiroutavyöhykkeellä Vorkutassa, noin 2500 kilometrin päässä Ukrainasta.

Venäjä on kehittänyt myös uudempia tutkakoneita, mutta kolmesta A-100 -koneen prototyypistä yhdenkään ei ilmailuasiantuntija Tom Cooperin mukaan tiedetä olevan käytössä.