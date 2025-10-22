Kyberhyökkäys tai droonihavainto voi sotkea matkasi – näin vakuutus korvaa

56 prosenttia suomalaisista valitsee matkakohteensa entistä tarkemmin, koska Euroopan turvallisuustilanne on kiristynyt Ukrainan sodan myötä, selviää vakuutusyhtiö Lähitapiolan Arjen katsaus -kyselystä.

Turvallisuustilanteen huomioiminen matkaa suunnitellessa on selvästi yleisempää naisilla kuin miehillä: naisista 63 prosenttia valitsee matkakohteensa entistä tarkemmin, kun miesten joukossa osuus on 49 prosenttia. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian.

– Droonihavaintoihin liittyvien tilanteiden korvattavuus mietityttää nyt monia matkalle lähtöä suunnittelevia. Olemme saaneet asiakkailta kyselyitä sen jälkeen kun useissa Euroopan maissa on tehty tänä syksynä droonihavaintoja, sanoo Lähitapiolan korvausasiantuntija Sari Laakso tiedotteessa.

Lähitapiolan matkustajavakuutukseen sisältyy matkalta myöhästymisen turva. Jos lentokentän läheisyydessä on havaittu drooni ja viranomainen on tämän takia sulkenut ilmatilan, matkustajavakuutus kattaa korvattavia matkalta myöhästymisen tilanteita silloin, kun tilanne aiheuttaa lennon viivästymisen eikä vakuutettu tämän takia ehdi etukäteen varaamalle jatkoyhteydelle.

Jatkolennolta myöhästyminen on korvattava myös esimerkiksi silloin, kun lennon lähtöä viivästyttää lentokenttään kohdistuneen kyberhyökkäyksen aiheuttama tekninen vika.

– Korvattavuus arvioidaan tapauskohtaisesti, mutta sen edellytyksenä on, että taustalla on vakuutusehtojen mukainen korvattava tapahtuma, kuten viranomaisen toimenpide, josta on näyttöä, kuten viranomaisen tiedote tai lentokentän ilmoitus.

Jotta matkalla mahdollisesti sattuvat yllättävät tilanteet aiheuttaisivat mahdollisimman vähän ongelmia, niitä kannattaa ennakoida jo ennen lähtöä, Laakso sanoo.

– Vaikka olisi lähdössä esimerkiksi vain yhden yön reissuun, viivästysten varalta kannattaa varata käyttämiään lääkkeitä mukaan pidemmäksi ajaksi. Lääkkeet ja reseptit on hyvä pakata käsimatkatavaroihin, jotta ne ovat varmasti saatavilla.

Ennen reissuun lähtöä on myös hyvä selvittää lentoyhtiön tai matkanjärjestäjän korvauskäytännöt poikkeustilanteissa sekä tarkistaa, että oma matkustajavakuutus on voimassa ja sen turva on omiin tarpeisiin riittävä. Verkkouutiset on kertonut matkavakuutuksista tarkemmin tässä jutussa.

Lisäksi kannattaa seurata ulkoministeriön matkustustiedotteita ja uutisia sekä lentokentän ja lentoyhtiön tiedotteita. Lennon lähtöselvitys kannattaa tehdä heti kun se on mahdollista jo ennen kentälle siirtymistä, jotta se ei ainakaan aiheuta lisää viivästystä esimerkiksi silloin, jos kentällä lähtöselvitys on ruuhkautunut kyberhyökkäyksen takia.

Ennakoiminen tuo mielenrauhaa reissuun, Laakso korostaa. Kun on kartalla kohteensa turvallisuustilanteesta ja varautunut myös yllättäviin tilanteisiin, matkustaminen sujuu vähemmällä stressaamisella.

– Droonihavainnoista johtuvia jatkolennoilta myöhästymisiä on Lähitapiolan vahinkotietojen mukaan sattunut erittäin vähän. Ei näitä siis liikaa kannata pelätä, Laakso rauhoittelee.

Kyselyyn vastasi 1 100 henkilöä 4.–11. huhtikuuta 2025 välisenä aikana. Vastaajat edustavat Manner-Suomen 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin 3,0 prosenttiyksikköä koko aineiston tasolla.

