Kuvat Vladimir Putinin salaisen panssarijunan sisältä: Vaunuissa baari ja kauneussalonki

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin panssaroidussa junassa on muun muassa kuntosali, kosmetologin huone, elokuvateatteri ja baari, selviää venäläisen Dossier Center -tutkimusryhmän yhdessä CNN:n, Süddeutsche Zeitungin, Westdeutscher Rundfunkin and Norddeutscher Rundfunkin kanssa tekemästä tutkimuksesta.

Tutkimuksen yhteydessä on julkaistu kuvia vaunujen sisältä. Niitä on nähtävissä jutun lopussa tai tämän linkin takaa.

Dossier Center raportoi helmikuussa, että diktaattori liikkuu nykyisin pääosin kyseisellä junalla. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

Junasta ovat vastuussa Venäjän rautateiden johto ja turvallisuuspalvelun upseerit. Sen on rakentanut ilmailuteollisuuden työntekijöiden vuonna 1994 perustama Zircon Service-yhtiö. Siltä erikoisjunia ovat ostaneet muun muassa Rossiya-pankki, avaruusyhtiö Roskosmos ja Venäjän puolustusministeriö.

Junan hinta on raportin mukaan 6,8 miljardia ruplaa (nykyrahassa noin 69 miljoonaa euroa).

Raportin mukaan junan suurin ongelma oli siihen sisäänrakennettu Mirror Media -televisiolaitteisto, jonka hintalappu oli 1,2 miljoonaa ruplaa (nykyrahassa yli 12 000 euroa). Niiden satelliittisignaali katkesi muun muassa siltojen alla ja korkeiden rakennusten lähellä.

Katsojan tuli myös odottaa minuutteja kanavaa vaihtaessa.

Tämä ratkaistiin Moskovan radioviestinnän tutkimuslaitoksen kehittämällä omalla puskurointijärjestelmällä. Vastaava järjestelmä on tarkoitus asentaa myös ”kaikkiin samanlaisissa olosuhteissa toimiviin lentokoneisiin”.

Erillisenä asiana televisiojärjestelmää käsitelleessä kokouksessa käsiteltiin kanavien järjestystä. Venäjän rautatiet ja Zircon Service velvoitettiin asentamaan kanavat samaan järjestykseen, kuin ne ovat Venäjän valtiollisessa televisiossa.

Junan rakentamisessa on kiinnitetty huomiota muihinkin yksityiskohtiin. Raportin mukaan kokouksissa on määritelty, että urheiluvaunussa on oltava kuulokkeet ja MP3-soitin, kaksi vähintään viiden litran roskakoria sekä tatami.

Junan kauneussalongissa on puolestaan runsaasti erittäin modernia lääketieteellistä kalustoa, joiden avulla Putinin henki voidaan pelastaa. Se on myös suojattu salakuuntelulta.

Kuntosali ei myöskään ole mikään tavallinen vapaapainosali. Sieltä löytyy presidentin turvallisuuspalvelu SBP:n huolella valitsemia harjoitteluvälineitä.

Junassa työskentelee päivittäin kymmeniä presidentin suojelusta ja viestinnästä vastaavia työntekijöitä. Heitä koskee selvityksen mukaan tiukat karanteenisäännökset, jotta diktaattorille on kaikilla hetkillä saatavilla ”puhtaita” työntekijöitä..

Presidentillisiä vaunuja on raportin mukaan valmistettu yhteensä 22 kappaletta. Valokuvien perusteella niitä on yleensä käytössä kerralla noin kymmenen.

Poikkeustapauksissa vaunuja voidaan antaa korkea-arvoisten virkamiesten ja poliitikkojen käyttöön. Muun muassa Venäjän ortodoksikirkon johtajan, patriarkka Kirillin on havaittu käyttävän yhtä vaunuista vuonna 2010.

Tällä hetkellä työn alla on selvityksen mukaan multimediakeskuksen sisältävä vaunu sekä uusi urheilu- ja terveysvaunu. Niiden yhteishinnaksi arvioidaan lähes miljardi ruplaa (noin kymmenen miljoonaa euroa).

Zircon Service ei vastannut Dossier Centerin kysymyksiin junasta.

Putin's personal armored train has added carriages with a gym, hammam, cosmetologist's room, bar and movie theater, according to investigation by @akselenc of @dossier_center & partners. Incredible work

Cost to Russian state 6.8b rubles (~$75 million)https://t.co/x3dHucxVL6 pic.twitter.com/om4DqXD5ae

— Scott Rose (@rprose) July 5, 2023