Vladimir Putinin väitetään matkustavan nyt turvallisuushuolien takia panssarijunalla

Venäläinen Dossier Center -tutkimusryhmä kertoo, että Venäjän diktaattori Vladimir Putin liikkuu nykyään pääosin panssaroidulla junalla.

Erikoisjuna rakennettiin presidentin käyttöön vuosien 2014–2015 aikoihin. Putinin kerrotaan siirtyneen käyttämään junaa säännöllisesti muutamia kuukausi ennen hyökkäyksen käynnistymistä Ukrainaan.

Syyn epäillään liittyvän turvallisuushuoliin.

Presidentin lentokoneiden liikkeitä on asiantuntijoiden mukaan mahdollista jäljittää erilaisten seurantapalveluiden avulla, joihin jopa siviileillä on pääsy verkossa. Vastaavia avoimia seurantapalveluja ei ole matkustajajunille.

Dossier Centerin mukaan Putinin käytössä olevaa erikoisjunaa on vaikea erottaa muista Venäjän rautateillä kulkevista junista. Juna harmaan värinen ja siinä on samanlainen punainen raita kuin muissakin valtiollisen junayhtiön vaunuissa.

Putinin käytössä oleva juna on kuitenkin panssaroitu ja hyvin suojattu. Muiden rautatieverkoilla kulkevien junien aikataulut muokataan tarvittaessa siten, että presidentin juna voi ajaa aina täydellä vauhdilla ja ilman pysähdyksiä.

Junassa on asiantuntijoiden mukaan presidentillisen vaunun lisäksi makuuhuone ja työhuone kokouksia varten. Vaunujen katoilla pilkottavat antennit voivat paljastaa, että kyseessä ei ole aivan tavallinen matkustajajuna.

