Kuva vahvistaa: Iran tuhosi USA:lta arvokkaan tiedustelukoneen

Iran on onnistunut tuhoamaan Yhdysvaltojen asevoimien arvokkaan ilmavalvonta- ja johtokeskuskoneen.

E-3G Sentry AWACS-tutkavalvontakoneen hylky näkyy useissa verkossa julkaistuissa kuvissa Prince Sultanin tukikohdassa Saudi-Arabiassa lähellä pääkaupunki Riadia. Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo onnistuneensa vahvistamaan kuvien aitouden ja pyytäneensä Yhdysvaltojen asevoimilta kommenttia asiasta.

Kuvien perusteella vaikuttaa siltä, että rekisteritunnuksella 81-0005 ollut kone, kutsunimeltään SHUCK86, on haljennut kahtia. Konetyypille ominaista, suurta kiekkomaista tutkaa ei näy enää missään.

Iranin vallankumouskaartiin kytköksissä oleva Fars-uutistoimisto sanoi sunnuntaina, koneeseen olisi isketty Shahed-droonilla. Wall Street Journalin mukaan tukikohtaan kohdistuikin isku perjantaina 27. maaliskuuta. Lehden mukaan iskussa loukkaantui 12 amerikkalaista, joista kahden vammojen kerrottiin olevan vakavia. WSJ:n mukaan iskussa vaurioitui myös kaksi Yhdysvaltojen ilmatankkauskonetta.

Yhdysvallat lähetti helmikuussa huomattavan osan tutkavalvontakoneistaan Lähi-itään. Kyseinen kone, SHUCK86, lähti Oklahomasta ja pysähtyi Saksan Ramsteininssa ennen kuin jatkoi Saudi-Arabiaan.

E-3G Sentry on uusin modernisoitu versio E-3 -tutkavalvontakoneista, jotka sinänsä ovat melko vanhoja. E-3G:ssa runko on vanha, mutta elektroniikka uutta. Tietojärjestelmät, tutka ja elektroninen sodankäyntikyky ovat moderneja, mikä nostaa kokonaisuuden rahallista arvoa. Koneen tarkkaa hintaa on julkisten lähteiden perusteella vaikeaa määritellä varmasti, mutta se tiedetään että vanhemmat E-3 -tutkavalvontakoneet ovat maksaneet noin 270 miljoonaa dollaria eli 234 miljoonaa euroa kappale. Koska E-3G Sentry on modernisoitu, sen arvo on varmasti huomattavasti korkeampi.

Joka tapauksessa tappio kirpaisee, sillä edes Yhdysvalloilla ei ole näitä koneita kovin montaa. Air & Space Forces Magazine kertoi viime kesänä, että niitä olisi aktiivikäytössä 16 kappaletta. Nykyään niitä on siis korkeintaan 15.

Suomen ilmatilassa käväisi ainakin maaliskuun alussa yksi Naton käytössä oleva E-3A AWACS -kone. Se monitoroi Kuolan niemimaata yhdessä Britannian ilmatankkauskoneen ja Ruotsin asevoimien tiedustelukoneen kanssa samoihin aikoihin kun Venäjän laivastonBorei-A -luokan ohjussukellusvene lähti partioon.